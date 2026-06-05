"미중회담 직후 시 주석 방북 조율…중국, 공격 외교 나서"

▲ 시진핑 중국 국가주석

일본 언론들은 시진핑 중국 국가주석이 오는 8일 7년 만에 북한을 국빈 방문한다는 소식을 신속히 타전하며 북중 관계 개선에 큰 관심을 나타냈습니다.교도통신과 NHK 등은 5일 시 주석의 8∼9일 북한 국빈 방문 소식을 중국과 북한 언론이 각각 발표했다고 일제히 보도했습니다.중국 공산당 중앙위원회 대외연락부(중련부)는 이날 시 주석이 김정은 조선노동당 총비서 겸 북한 국무위원장의 초청으로 8∼9일 북한을 국빈 방문한다고 발표했습니다.교도통신은 시 주석이 지난달 도널드 트럼프 미국 대통령과 만난 데 이어 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 회담한 것을 언급하며 시 주석과 김 국무위원장이 대미 관계를 염두에 두고 협력 강화를 모색할 것으로 보인다고 전망했습니다.이 매체는 중국 소식통을 인용해 시 주석의 방북 조율이 본격화된 시점이 지난달 14∼15일 중국 베이징에서 열린 미중 정상회담 직후였다고 전했습니다.교도통신은 시 주석이 올해 첫 해외 방문 일정으로 북한을 결정한 데는 지난 미중 정상회담에서 가장 큰 현안이었던 대미 관계가 안정적으로 가닥 잡히며 중국 측이 수비형 외교에서 공격형 외교로 전환한 영향이라고 해설했습니다.오는 9월 방미를 앞둔 시 주석이 방북 회담을 통해 북한을 친중 진영으로 더 강하게 끌어들인 뒤, 차기 미중 정상회담을 포함한 국제 외교에서 유리한 판세를 선점하려는 목적이 있다는 것입니다.다른 중국 소식통은 이 매체에 지난 미중 정상회담에서 미중 관계가 예측 가능하다는 메시지가 전 세계에 발신되는 성과가 있었다며 "중국이 대미 관계가 안정적인 상황에서 외교적인 공세에 나서는 것"이라고 말했습니다.교도통신은 또 중국 지도부가 여름휴가를 겸해 국가 현안을 논의하는 베이다이허 회의를 앞두고 상반기 외교를 마무리하는 주요 일정으로 시 주석의 방북을 결정한 것으로 보인다고 덧붙였습니다.일본 언론들은 북한이 우크라이나 전쟁에 파병하며 러시아와 관계가 돈독해진 것에 위기를 느낀 중국이 시 주석 방북에서 러시아를 견제하려는 목적이 있다고도 관측했습니다.요미우리신문은 지난해 9월 초 김 위원장이 중국의 전승절 80주년 기념행사 참석을 위해 방중해 시 주석과 회담한 이후 러시아 파병으로 다소 소원해졌던 북중 관계에 개선 경향이 나타나고 있다며 이번 방북도 그 일환이라고 분석했습니다.NHK는 북한이 중국과의 경제 협력에 기대를 높이는 동시에 트럼프 대통령이 김 위원장과 대화에 의욕을 내보이는 상황에서 '뒷배'인 중국과 연대 강화를 도모할 것이라고 전망했습니다.요미우리는 올해가 한반도 유사시 중국의 자동 개입을 규정한 북중우호협력상호원조조약 체결 65주년이 되는 해라며 김 국무위원장이 지난 4월 왕이 중국 외교부장과 평양에서 회담하는 등 양국의 고위급 왕래가 강화되고 있다고 전했습니다.일본 정부 부대변인인 오자키 마사나오 관방 부장관은 이날 기자회견에서 시 주석 방북과 관련해 "미국과 한국을 비롯한 국제사회와 협력하면서 유엔 안전보장이사회 결의의 완전한 이행을 위한 노력을 진전시켜 북한 핵·탄도 미사일 계획의 완전한 폐기를 요구할 것"이라고 말했습니다.