이 대통령 "주식평가 정상화, 고통 없는 연금개혁 좋은 수단"

▲ 이재명 대통령

이재명 대통령이 "대한민국 대표 자산인 주식에 대한 평가를 정상화하는 것은 고통 없는 연금 개혁의 좋은 수단이 된다"고 밝혔습니다.이 대통령은 엑스(X·옛 트위터) 계정에 주식 활황으로 국민연금 수익률이 높아지며 연금 고갈 시점도 늦춰질 것이라는 전망이 담긴 언론 기사를 소개하며 이같이 적었습니다.이 대통령은 "주식시장의 정상화가 연금 고갈 방지를 위한 연금 구조조정 고통의 크기를 확 줄였다"고 평가하면서, "대한민국 정상화는 쭉 계속될 것"이라고 강조했습니다.이는 국민연금의 주식 투자 수익이 늘면서 연금 고갈 시점이 늦춰질 경우 구조개혁을 더 신중하게 추진할 공간을 확보할 수 있으며, 이에 따라 가입자들이 분담하게 될 고통의 양도 줄어들 수 있다는 메시지로 풀이됩니다.이 대통령은 또 마약범죄 정부합동수사본부가 우편 집중국을 통해 처음으로 마약 적발에 성공했다는 내용의 기사도 소개하면서 "국제우편 소포 전부를 검색하는 시스템을 설치한 지 얼마 되지 않아 벌써 효과가 나타나고 있다"고 격려했습니다.그러면서 "이제 국제우편 소포로 마약을 구매하면 다 걸린다"고 적었습니다.