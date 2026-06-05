이 대통령 "한미 유해봉환, 피로 맺어진 동맹의 가장 뜨거운 증거"

▲ 이재명 대통령이 5일 성남 서울공항에서 열린 한·미 6·25전사자 유해 상호봉환식에서 추모사를 하고 있다.

이재명 대통령은 한·미 6·25 전사자 유해 상호 봉환식에 참석해 "오늘의 봉환은 참전용사들의 피와 헌신 위에 세워진 한미 동맹을 더 깊고 굳건하게 만드는 뜻깊은 이정표"라고 평가했습니다.이 대통령은 이날 봉환식을 통해 국군 전사자 유해 10구가 미국 하와이에서 대한민국으로, 미군 전사자 유해 3구가 미국으로 각각 봉환된 것과 관련, "자국의 용사 뿐 아니라 동맹국의 용사까지 찾아 가족의 품으로 돌려보내는 노력은 피로 맺어진 동맹의 가장 뜨거운 증거"라고 강조했습니다.또 "한미 양국이 자유와 평화를 위해 헌신한 영웅을 끝까지 기억하겠다는 약속이자, 희생에 바치는 가장 숭고한 예우"라고 규정했습니다.이 대통령은 "70여년 전 대한민국의 자유와 평화를 지키기 위해 가장 고귀한 목숨을 바친 영웅들의 숭고한 희생으로 우리는 자유와 평화를 지켜낼 수 있었다"며 "그러나 전쟁이 끝나고 오래도록 고향으로 돌아가지 못한 영웅들이 있다. 이들을 온전히 돌려보내는 일이야말로 살아남은 우리의 역사적 책무"라고 밝혔습니다.이어 "오늘 열세분의 영웅이 고향으로 돌아간다. 낯선 하와이에서 외롭게 기다린 우리 국군 용사 열 분의 유해가 조국의 품으로 돌아왔고, 이역만리 대한민국 산야에 잠들었던 미군 용사 세 분의 유해를 최고의 예우를 갖춰 고국으로 보내드린다"고 소개했습니다.이 대통령은 "우리는 이분들을 '대한민국 영웅'이라는 이름으로 영원히 기억할 것"이라며 "누구도 조국을 위해 바친 삶이 잊히거나 외면당하지 않도록 하는 것, 그것이 국가가 마땅히 해야 할 도리이며 국가의 존재 이유"라고 말했습니다.이 대통령은 또 "조국을 지킨 영웅들이 고국의 품에서 편히 쉬도록 마지막 한 분의 신원이 밝혀지는 날까지 유전자 감식과 추적을 멈추지 않겠다"며 "공동체를 위한 헌신에 합당한 예우를 하도록 온 힘을 다하겠다"고 약속했습니다.이 대통령은 한미 관계에 대해서는 "수십 년의 세월이 흘러도 전장에서의 약속을 지켜내는 신뢰가 바로 한미동맹을 지탱해 온 든든한 뿌리"라며 "대한민국은 굳건한 한미동맹을 자양분 삼아, 세계인이 놀라는 번영의 새역사를 써 내려가고 있다"고 돌아봤습니다.그러면서 "한미 양국이 두 손을 맞잡고 흔들림 없이 미래를 향해 나아간다면 이 땅에 온전한 평화가 정착되고 상호 번영이라는 꽃을 피울 것"이라며 "앞으로도 자유와 평화를 위한 고귀한 연대의 역사를 미래세대와 함께 더 굳건히 이어갈 것"이라고 언급했습니다.이 대통령은 "정부는 영웅 한 분 한 분의 명예를 지키고 숭고한 뜻이 미래에 전해지도록 최선을 다하겠다"며 "특별한 희생에 특별한 예우로 보답하는 나라, 안전하고 평화로운 나라를 만들어 그들의 희생에 보답하겠다. 다시 한번 영웅들의 평화로운 안식을 기원하며 영원히 기억하고 추모하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)