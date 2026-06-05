뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[날씨/XR] 아침 15도 안팎 '서늘'…낮엔 '자외선 주의'

SBS 뉴스
작성 2026.06.05 21:23 조회수
PIP 닫기
다시 공기가 제법 선선해졌죠.

현충일인 내일(6일)은 아침 기온이 오늘보다 조금 더 떨어지겠습니다.

지도에 보라색으로 보이는 대부분 지역의 아침 기온이 15도를 밑돌며 서늘하겠고요, 10도 안팎까지 내려가는 곳도 있어 쌀쌀하게 느껴지기도 하겠습니다.

이처럼 다시 서늘해진 이유는 우리나라 대기 상층에 차고 건조한 공기가 내려와 있기 때문입니다.

그래서 내일은 낮에 서울이 28도까지 기온은 오르겠지만, 습도가 낮아서 체감하는 온도는 실제 기온에 조금 못 미치겠습니다.

이처럼 바깥 활동하기에 날이 쾌적하겠는데요, 다만 낮 동안은 강한 자외선에 주의하셔야겠습니다.

우리나라 상층에 차고 건조한 공기가 내려오면서 전국 하늘 대체로 맑은 모습 볼 수가 있습니다.

내일까지 맑은 날씨가 이어지겠고요, 다만 아침까지 중부 지방에는 안개가 다소 끼겠습니다.

또 내일은 동해안과 제주 해안가에, 모레는 남해안을 중심으로 너울이 밀려와 해안가 안전에 유의하셔야겠습니다.

자세한 기온 보겠습니다.

서울이 아침에 16도, 전주 13도로 오늘보다 2에서 6도가량이 낮겠고요, 낮 기온은 전주와 대구가 29도로 남부 중심으로 덥겠습니다.

일요일에는 경상권 동해안을 중심으로 비가 조금 오겠고, 그 밖의 전국은 흐린 가운데 오전에 경기와 강원 북부에 빗방울 떨어지는 곳이 있겠습니다.

(남유진 기상캐스터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지