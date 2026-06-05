뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'장동혁 사퇴' 압박 가열…'무능·역주행' 비판

김보미 기자
작성 2026.06.05 20:42 조회수
PIP 닫기
<앵커>

국민의힘에선 장동혁 대표에게 사퇴 요구가 들끓고 있습니다. 그동안 장 대표의 노선이 당내 분열을 일으켰고 결국, 선거 패배로 이어졌단 비판이 당 안팎에서 쏟아지는 겁니다.

김보미 기자입니다.

<기자>

오늘(5일) 오후 열린 국민의힘 의원총회에 참석하는 대신, 투표용지 부족 사태와 관련한 시위 현장으로 달려간 장동혁 대표.

부정선거 음모론 같은 극우적 목소리도 더해진 현장으로 간 데 대해, 국민의힘 비당권파에선 "선거 책임론을 피하기 위해 투쟁만 하려는 모습이 안타깝다"는 반응이 나왔습니다.

지방선거 성적표를 놓곤 장 대표가 그동안의 무능과 역주행에 책임을 져야 한단 목소리도 있습니다.

[우재준/국민의힘 최고위원 (YTN 라디오 '장성철의 뉴스명당') : 저는 사퇴하셨으면 좋겠어요. 다시 전당대회를 해서 차라리 재출마를 하시더라도, 재출마를 해서 거기서 제대로 평가를 받는 게….]

강성 지지층에 기대 당을 운영하다 보니 이른바 '윤 어게인' 세력과 제대로 절연하지 못했고, 한동훈 전 대표 제명 등으로 극심한 당내 갈등을 불러왔던 게 유권자들의 외면을 받았다는 논립니다.

장 대표가 내년 8월 임기를 마치기 전까진 물러날 생각이 없단 게 중평인데, 오늘 원내대표직을 사퇴한 송언석 전 원내대표는 뼈 있는 말을 남겼습니다.

[송언석/전 국민의힘 원내대표 : 국민 뜻을 받들어 우리 당에도 새로운 출발이 필요하다고 생각합니다.]

차기 원내대표에 도전하는, 4선 김도읍 의원은 장 대표의 퇴진을 촉구했고, 한 전 대표의 복당에 대해선 받아들일 수밖에 없다고 말했습니다.

[김도읍/국민의힘 의원 : 국민들께서는 저희 당에 채찍을 들었죠. 냉철하게 판단해야 합니다. 장 대표께서 현명한 판단을 하시리라고 봅니다.]

오는 9일, 국민의힘의 원내대표 경선에서도 장 대표 사퇴론을 둘러싼 당내 갈등은 거셀 전망입니다.

(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 남일, 디자인 : 최진회)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김보미 기자 사진
김보미 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지