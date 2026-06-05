'정청래 책임론' 분출…"철저한 반성" 목소리도

<앵커>



민주당에서 서울과 경기 평택을, 부산 북갑에서의 패배를 두고 정청래 대표 책임론이 제기되면서, 8월 전당대회를 앞두고 친명 대 친청 계파전으로 번지는 모양새입니다. 또 당 내부에선 팬덤에 익숙한 정치 문화 등에 대한 철저한 반성이 필요하단 목소리도 나왔습니다.



보도에 박예린 기자입니다.



<기자>



6.3 지방선거 이후 처음 열린 민주당 의원총회.



정청래 민주당 대표는 서울과 경기 평택을, 부산 북갑에서의 패배를 의식한 듯 이렇게 말했습니다.



[정청래/민주당 대표 : 숫자를 넘어서 국민과 당원들께서 주신 박수와 채찍 두 가지 다 우리가 가슴에 새기고….]



이어 평가위원회 설치와 백서 발간으로 선거 결과를 객관적으로 평가하겠다고 했는데, 자신을 향한 선거 패배 책임론을 염두에 둔 발언으로 해석됩니다.



정 대표에 날을 세워 온 송영길 전 대표는 재보궐 선거 당선으로 국회에 복귀해 선거결과에 냉정한 평가가 필요하다고 강조했습니다.



[송영길/전 민주당 대표 : 장단점을 파악을 하고 분석을 해야 이 반면교사가 돼서 우리 민주당이 멀어져가는 2030대의 민심을 다시 얻는 전환점을 만들어야 한다고 생각합니다.]



친명계 의원들 사이에서도 당 지도부가 책임져야 한다는 목소리가 터져 나왔고,



[강득구/민주당 의원 : 아쉬움이 있죠. 결국 큰 틀에서 공천의 기준, 시대 정신, 당원들의 요구, 이런 것들을 좀 더 담아냈으면….]



또 다른 친명계 의원은 "민생에 집중해야 할 시간에 공천 갈등이 터지는 등 집권 여당의 오만함을 여실히 보여줬다"고 했습니다.



반면 친청계로 분류되는 박수현 충남지사 당선인은 "선거 결과를 당권투쟁과 연계해 아전인수식 이전투구를 보이면 민심은 급격히 차가워질 것"이라고 반박했습니다.



유권자가 보낸 경고를 돌아봐야 한단 목소리도 나왔습니다.



전진숙 의원은 자신의 SNS에 "민주당의 처절한 반성은 어디서부터 시작해야 하는 걸까"라며 "팬덤에 익숙한 정치문화"를 쇄신하고 "국민보다 앞선 권력에 대한 욕망의 정치"를 멈춰야 한단 취지의 글을 올렸습니다.



(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 이승진)