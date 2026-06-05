브아걸 제아, 작곡가 이어 솔로 컴백…18일 'ROMANCE' 발매

그룹 브라운 아이드 걸스의 리더 제아가 새 싱글 'ROMANCE(로맨스)'로 돌아온다.



제아는 지난 4일 공식 SNS를 통해 새 싱글 'ROMANCE' 발매 소식을 알리며 컴백을 공식화했다. 그는 "'ROMANCE'라는 제목을 듣고 장르를 맞혀보라"는 메시지를 함께 공개해 팬들의 궁금증을 자극했다.



함께 공개된 비주얼 포토에서는 한층 성숙해진 매력이 돋보였다. 제아는 차량 안에서 카메라를 응시하며 강렬한 존재감을 드러냈다. 화이트톤 의상과 금발 웨이브 헤어가 어우러져 화려하면서도 몽환적인 분위기를 완성했으며, 클래식한 차량 내부와 자연광이 조화를 이루며 감각적인 무드를 자아냈다.



제아는 브라운 아이드 걸스의 리더로 오랜 시간 사랑받으며 독보적인 음악 세계를 구축해 왔다. 탄탄한 가창력과 섬세한 표현력을 바탕으로 솔로 아티스트로도 활발한 활동을 이어가며 '그때는 왜 몰랐을까', '외롭다고 말하긴 싫은데', '비가 오는 날엔' 등 다양한 곡을 선보였다. 최근에는 작곡가로서도 영역을 넓혔다. 모노트리 소속 작곡가로 활동하며 프로젝트 그룹 재쓰비(JAESSBEE)의 '너와의 모든 지금' 작업에 참여하는 등 음악적 스펙트럼을 확장하고 있다.



한편 제아의 새 싱글 'ROMANCE'는 오는 18일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)