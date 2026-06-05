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삼성전자 "반도체 성과 국민과 함께"…구매액 20% 온누리상품권 환급

작성 2026.06.05 17:41 수정 2026.06.05 17:43 조회수
삼성전자 "반도체 성과 국민과 함께"…구매액 20% 온누리상품권 환급
삼성전자가 반도체 초호황을 맞아 거둔 성장 성과를 모든 국민과 나누기 위해 고객 구매액의 20%를 온누리상품권으로 지급하기로 했습니다.

삼성전자는 오늘(5일) "반도체 등에서 거둔 성과는 국민의 성원과 지지가 있었기에 가능했던 만큼 이에 보답하기 위해 특별행사를 마련했다"라며 '국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌'을 진행한다고 밝혔습니다.

이에 따라 오는 8일부터 4주간 삼성전자 제품을 구매하는 모든 고객에게 구매 금액의 20%에 해당하는 온누리상품권을 지급합니다.

군인·경찰·소방·교정공무원 등 제복 공무원에게는 10%를 더해 30%의 혜택을 제공합니다.

해당 혜택은 군 장교나 부사관은 물론 병역 의무를 이행 중인 현역 국군 용사에게도 적용됩니다.

행사 기간 삼성전자는 총 4천억 원 규모의 온누리상품권을 지급할 것으로 전망됩니다.

이 기간 삼성전자 구매 고객은 삼성닷컴 내 행사 페이지로 신청하면 디지털 온누리상품권을 받을 수 있습니다.

이번 행사는 최근 삼성전자 노사 합의 타결 결과 5조 원 사회 기여 확대 약속을 이행하기 위한 실행 계획으로 마련됐습니다.
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