"네타냐후, 레바논 휴전 합의안 내각 표결조차 거부"

▲ 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 친이란 무장정파 헤즈볼라 측 결정을 핑계 삼아 미국의 중재로 레바논과 합의한 휴전안에 대해 내각 표결조차 하지 않겠다는 입장을 밝혔다고 현지 매체 와이넷(Ynet)이 5일(현지시간) 보도했습니다.보도에 따르면 전날 각료들은 미국의 중재로 이스라엘과 레바논 대표단이 합의한 불안정한 휴전안을 비판하며, 이스라엘이 이를 수용하기 전에 내각 표결을 해야 한다고 요구했습니다.그러나 네타냐후 총리는 헤즈볼라가 휴전안을 거부하고 있다면서 "현재로서는 어떤 합의도 존재하지 않는다"고 일축하고, 장관들의 표결 요구도 거부했습니다.네타냐후 총리는 "헤즈볼라가 반대하고 있으므로 당장 어떠한 결정도 내리지 않을 것"이라면서도 "만약 그들이 합의안에 동의한다면 내각의 승인을 받기 위해 표결하겠다"고 덧붙였습니다.앞서 헤즈볼라의 수장인 나임 카셈 사무총장은 전날 레바논에 대한 이스라엘의 공습이 계속되는 한 이스라엘 북부에 대한 폭격을 멈추지 않겠다고 밝히며 미국이 중재한 휴전안을 거부했습니다.헤즈볼라는 휴전안에 대한 거부 입장을 레바논 정부에 공식 전달한 것으로 알려졌습니다.레바논에 주둔 중인 지상군 병력 철수를 거부한 채 군사작전을 계속하겠다는 입장을 밝힌 이스라엘군은 이날도 남부 리타니강 이북의 3개 마을에 대피령을 내리며 공습을 예고했습니다.아비하이 아드라이 이스라엘군 아랍어 대변인은 "헤즈볼라 테러조직이 휴전 합의를 어기고 이스라엘을 공격함에 따라 이스라엘군은 무력으로 대응할 수밖에 없다"며 "아르나야, 안쿤, 크파르 필라 지역 주민들은 주거지에서 최소 1㎞ 이상 대피하라"고 말했습니다.한편, 레바논 민방위대 소식통은 간밤에 이뤄진 이스라엘군의 공습으로 남부 도시 티레에서 7명이 사망했다고 AFP 통신에 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)