[자막뉴스] '투표중단' 송파구·선관위 단톡방서 "오후 2시부터 투표용지 부족"

6.3 지방선거 초유의 투표용지 부족 사태가 발생한 서울 송파구에서 투표 종료 수시간 전부터 용지 부족 우려가 제기됐지만 적절한 대응 조치가 이뤄지지 않았다는 주장이 나왔습니다.



전국공무원노동조합(전공노)이 공개한 송파구와 선거관리위원회 공무원 단체 카카오톡 대화방 내용엔 투표 당일인 지난 3일 오후 2시 쯤부터 투표용지 추가 배부 여부를 묻는 문의 메시지가 올라왔습니다.



해당 단체대화방에는 각 투표소에 투입된 송파구청과 관할 동주민센터, 송파구 선거관리위원회 소속 공무원들이 참여하고 있었습니다.



대화방에서 잠실2동 서기는 오후 2시 17분쯤 "투표소 서기들은 용지 부족을 우려해 연락이 오는데 선관위에서 모니터링하고 있다는 답변만 하고 있고 추가 수령 여부에 대해서는 확답을 못 하고 있다"며 "투표소별로 몇% 정도 남아야 용지 추가 수령 여부를 알려주느냐"고 물었습니다.



이에 선관위 소속 선거1계장은 약 2분 뒤 "사전투표율을 고려해 투표율 60% 기준으로 추가 배분을 해주고 있다"고 답했습니다.



이후 잠실4동 간사는 "7투(투표소)에 용지가 35매 남아 있고 대기도 많다"고 우려를 나타냈고, 가락2동 서기도 "3투와 7투의 용지 추가 수령이 가능하냐"고 문의했습니다.



그러다 오후 4시를 넘어서면서 투표소마다 투표가 중단됐다는 보고가 잇따랐습니다.



오후 4시 41분쯤 "잠실7동 2투 투표중단"이라는 메시지가 올라왔고, "가락2동 3투 중단"이라는 보고도 이어졌습니다.



이어서 "가락2(동) 3투 부정선거 의혹 등 항의가 엄청 심하다", "잠실4동 5·6·7투 중단" 등의 메시지가 올라왔습니다.



특히 각 투표소에서는 "투표용지 관련 부정선거 의심 민원이 생겨 진행을 못 하고 있다"는 호소도 나왔습니다.



공무원 노조는 해당 카톡 대화 내용을 공개하면서 "현장의 혼란과 시민들의 항의는 선거관리위원회가 아닌 선거업무를 지원하던 지방공무원들이 감당해야 했다"며 "선거사무를 수행하던 공무원들이 장시간 현장에 고립되고 폭언과 위협에 노출된 것은 결코 가볍게 넘길 수 없는 문제"라고 지적했습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 김혜주, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)