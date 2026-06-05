노태악 선관위원장 사퇴…"있어서는 안 될 일 발생"

<앵커>



6·3 지방선거에서 벌어진 투표용지 부족 사태와 관련해 노태악 중앙선거관리위원장이 오늘(5일) 대국민 사과 기자회견을 열고 사의를 표명했습니다. 노 위원장은 있어서는 안 될 일이 발생했다며 변명의 여지가 없다고 머리를 숙였습니다.



하정연 기자의 보도입니다.



<기자>



투표용지 부족 사태로 대혼란이 발생한 지 이틀 만인 오늘 노태악 중앙선관위원장이 과천 중앙선관위에서 대국민사과 기자회견을 열고 머리를 숙였습니다.



[노태악/중앙선거관리위원장 : 일부 지역의 투표소에서 발생한 투표용지 부족 사태로 국민께 심려를 끼쳐 송구스러운 마음을 금할 길이 없습니다.]



노 위원장은 지방자치에 대한 국민의 높은 관심과 적극적 의사 표시를 투표용지 부족 사태로 손상시켰다며 선거 관리에 대한 국민 신뢰를 훼손해 선거 과정에 대한 불신이 이어지고 있는 상황에 참담함과 무한한 책임감을 느낀다고 말했습니다.



[노태악/중앙선거관리위원장 : 참정권이라는 국민의 소중한 권리를 침해하는, 있어서는 안 될 일이 발생한 것에 대해서는 변명의 여지가 없습니다.]



그러면서 모든 사태에 대한 책임을 통감한다며 중앙선관위원장직에서 물러나겠다고 밝혔습니다.



노 위원장은 투표용지 부족 사태의 근본 원인을 파악하고 재발 방지 대책 등을 마련하기 위해 외부전문가로 구성된 진상규명위원회를 가능한 신속하게 설치하겠다고도 밝혔습니다.



또 국회 차원의 국정조사 등 이번 사태에 대한 선관위 책임을 확인하는 모든 절차에 성실히 임하겠다고도 말했습니다.



(영상취재 : 김용우, 영상편집 : 최혜란)