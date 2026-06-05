중국 "시진핑 방북 기간 양자 관계·공동 관심사 의견 교환 할 것"

▲ 마오닝 중국 외교부 대변인

중국 정부가 오는 8∼9일 예정된 시진핑 중국 국가주석의 방북 일정과 관련해 "최고 지도자들이 양자 관계 및 공동 관심사에 대해 의견을 교환할 것"이라고 밝혔습니다.마오닝 중국 외교부 대변인은 5일 정례브리핑에서 시 주석의 구체적인 중국 국빈 방문 일정을 묻자 이같이 말했습니다.앞서 중국 공산당 중앙위원회 대외연락부는 시 주석이 김정은 조선노동당 총비서 겸 북한 국무위원장의 초청으로 8∼9일 북한을 국빈 방문한다고 이날 발표한 바 있습니다.마오 대변인은 "최근 몇 년 동안 시 주석과 김 위원장의 전략적 지도 아래 중조(중국과 북한) 전통 우호 협력 관계가 지속적으로 건강하고 안정적으로 발전해 양국 국민에게 실질적인 이익을 가져다줬다"며 올해가 북중우호협력 상호원조조약 체결 65주년이라는 점을 짚었습니다.아울러 "이번 방문을 계기로 중조 관계가 시대에 발맞춰 더 큰 발전을 이루고, 양국 국민의 복지를 증진할 것"이라며 "지역 및 세계의 평화와 안정, 발전과 번영에 더 큰 기여를 할 것"이라고 설명했습니다.마오 대변인은 그러나 시 주석과 김 위원장 간의 세부 논의 의제와 회담 등 일정에 대해서는 말을 아꼈습니다.그는 "방문의 구체적인 상황은 우리가 제때 소식을 발표할 것"이라며 "계속 관심을 가져달라"고만했습니다.북중 정상 간의 만남은 지난해 9월 초 김정은 국무위원장이 중국의 전승절 80주년 기념행사 참석을 위해 베이징을 방문한 이후 약 9개월 만입니다.시 주석의 북한 방문은 올해 들어 첫 해외 나들이로 2019년 6월 이후 약 7년 만에 이뤄지는 것입니다.(사진=중국 외교부 제공, 연합뉴스)