6·3 지방선거 개표 완료, 서울 득표율 확정…오세훈 1.15%p차 승리

▲ 5일 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 이송된 투표함이 개표소인 올림픽공원 핸드볼경기장에 도착해 참관인이 지켜보는 가운데 투표함을 열고 있다.

투표용지 부족 사태 여파로 지연된 6·3 지방선거 개표 작업이 오늘(5일) 완료됐습니다.투표지 부족 사태 이후 시위대의 봉쇄로 이송되지 못하다 경찰력을 동원한 끝에 개표소로 옮겨진 투표함 2개의 결과가 반영되면서 뒤늦은 개표 완료 선언이 이뤄졌습니다.투표함 2개에는 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 유권자 약 2천 명이 투표한 용지들이 담겨 있었습니다.송파구 개표 작업이 마무리되면서 서울지역 전체 선거의 후보별 득표율도 확정됐습니다.서울시장 선거에선 국민의힘 오세훈 후보가 49.22%로 더불어민주당 정원오 후보(48.07%)에 1.15%포인트 차이로 승리했습니다.오 후보(257만 5천819표)와 정 후보(251만 5천560표) 간 득표수 차이는 6만 259표입니다.오세훈 시장은 어제 잠실7동 투표함 2개의 개표 결과에 상관없이 정 후보의 패배 승복 선언 등에 따라 5선 성공을 확정했습니다.다만 당시 투표 개표가 끝나지 않아 서울시 선거관리위원회 차원의 공식적인 당선 확인 발표는 없었습니다.앞서 6·3 지방선거 본투표일인 지난 3일 서울 송파구, 강남구 등 일부 투표소에서 투표용지가 부족해 유권자들이 대기하는 상황이 벌어졌습니다.잠실7동 제2투표소의 경우는 대기표를 배부받은 유권자만 마감 시간을 당일 오후 10시까지 연장했습니다.이후 부정선거 등을 주장하는 시위대가 잠실7동 제2투표소를 봉쇄해 투표함 두 개가 이송되지 못하다 오늘 오전 경찰력을 동원한 끝에 개표소로 이송됐습니다.(사진=연합뉴스)