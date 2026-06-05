[속보] 노태악 선관위원장 사퇴 "책임 통감…머리 숙여 사죄"

▲ 노태악 중앙선거관리위원장이 5일 경기도 과천 중앙선거관리위원회에서 투표용지 부족 사태에 대한 대국민 사과를 하며 인사하고 있다.

노태악 중앙선거관리위원장이 지난 6월 3일 실시된 제9회 전국동시지방선거 당시 일부 지역 투표소에서 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 대국민 사과를 하고 사퇴 의사를 밝혔습니다.노 위원장은 오늘(5일) 경기도 과천 중앙선관위에서 대국민 사과 기자회견을 열어 "이 모든 사태에 대한 책임을 통감한다며 자신 역시 중앙선거관리위원장 직에서 물러나겠다"며 "국민께 심려를 끼친 점에 대해 다시 한번 머리 숙여 사죄한다"고 말했습니다.노 위원장은 또 "국민들이 투표 참여로 보여준 지방자치에 대한 높은 관심과 적극적인 의사표시를 투표용지 부족 사태로 손상시켰다"며 "선거 관리에 대한 국민 신뢰를 훼손해 선거 과정에 대한 불신으로 이어지고 있는 상황에 대해 중앙선관위원장으로서 참담함과 무한한 책임감을 느낀다"고 말했습니다.노 위원장은 이어 "참정권이라는 국민의 소중한 권리를 침해하는 있어서는 안 될 일이 발생한 데 대해 변명의 여지가 없다"며 "가능한 신속하게 진상규명위원회를 설치하겠다"고 밝혔습니다.그는 "진상규명위원회를 통해 투표용지 부족 사태가 발생한 근본 원인과 문제점, 대응 과정을 파악하고, 재발 방지를 위한 개선 방안을 마련해 모든 결과를 소상히 밝히겠다"며 "진상규명위원회 활동이 객관적이고 철저하게 이뤄질 수 있도록 위원들은 모두 외부 전문가로 구성하겠다"고 덧붙였습니다.노 위원장은 "국회 차원의 국정조사 등 이번 사태에 관한 선거관리위원회의 책임을 확인하는 모든 절차에 성실하게 임하고, 이후 결과에 따라 책임져야 할 일이 있다면 결코 회피하지 않겠다"고도 밝혔습니다.