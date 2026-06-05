[여담야담] 정청래도 책임론 직면…"대표 연임 불투명

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 서용주 전 더불어민주당 상근부대변인, 김종혁 전 국민의힘 최고위원, 최선호 SBS 논설위원

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● 정청래 '연임론' 흔들?

서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인

"정청래, 지방선거 소회에 조금 더 자성하는 목소리 담겼어야"

"정청래, 사퇴할 성적은 아니나 연임 가능성엔 반신반의"



김종혁 / 전 국민의힘 최고위원

"'공소취소 특검·스타벅스 사태'가 민주당에 악재로 작용"



최선호 / SBS 논설위원

"민주, 8월 전당대회 내다보고 '책임론' 강하게 충돌할 듯"

"이번 지방선거서 교차투표 뚜렷‥구도를 이긴 인물들 꽤 있어"



● '강남 3구'가 갈랐다

서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인

"정부 부동산 정책 불만 해소는 집권 여당인 민주당이 해줘야 할 일‥선거 캠페인 안일"

"민주, 말로만 이재명 정부 성공 위한다고 하고 행동이 없어"



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