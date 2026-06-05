[여담야담] 장동혁, 사퇴 요구에 의총·본회의장 대신 간 곳은?

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 서용주 전 더불어민주당 상근부대변인, 김종혁 전 국민의힘 최고위원, 최선호 SBS 논설위원
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● 개표소 달려간 장동혁~● 사흘 만에 투표함 반출
서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인
"장동혁, 일관성 있어…어려움에 처했을 때 항상 숨어 와"
"장동혁, 부정선거론자까지 끌어들여 버텨야 할 시기"
"투표용지 사태, 국정조사는 반드시 해야 할 사안"
김종혁 / 전 국민의힘 최고위원
"장동혁, 부정선거 대응 앞세워 자신 향한 비난 돌파하려는 것"
"국힘, 장동혁 당권파 있는 한 한동훈 복당 불가"
"손바닥으로 하늘 가릴 수 없어…장동혁, 오래 버티지 못할 것"
최선호 / SBS 논설위원
"선관위의 대대적 개편이 필요하다는 데 여야 이견 없어"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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