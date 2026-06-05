외신도 시진핑 방북 주목…"대북 영향력 재확인 목표"

▲ 시진핑 중국 국가주석

시진핑 중국 국가주석이 7년 만의 북한 방문 계획을 발표하자 주요 외신들은 일제히 관련 소식을 타전하며 이번 방북의 의미에 주목했습니다.외신들은 시 주석이 우크라이나 전쟁 이후 북한과 밀착한 러시아를 견제하고 대북 영향력을 재확인하는 데 주안점을 둘 것으로 분석했습니다.미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 4일(현지시간) '시진핑이 김정은의 환심을 사러 북한을 방문하는 이유는'이라는 제목의 기사에서 이번 방북은 최근 러시아 쪽으로 기울어진 북한과의 관계를 개선하고 대북 영향력을 강화하기 위한 행보라고 짚었습니다.존 델루리 아시아소사이어티 선임연구원은 "중국은 북한과 러시아의 관계가 점점 더 가까워지는 것을 분명 우려하고 있다"며 "이번 방문은 그러한 우려를 어느 정도 잠재우는 데 도움이 될 것"이라고 NYT에 말했습니다.싱크탱크 국제위기그룹(ICG)의 윌리엄 양 동북아 선임 분석가 역시 "중국은 이번 방북을 통해 평양에 대한 영향력을 재확인하고, 동북아 지역에서 전략적 이익을 수호하고자 한다"고 AP통신에 말했습니다.앞서 북한은 러시아-우크라이나 전쟁 파병을 계기로 러시아산 석유·식량·무기 등을 제공받았고, 2024년에는 러시아와 상호방위조약까지 체결하면서 수십 년간 이어져 온 대중 의존도를 대폭 낮췄습니다.반면 중국의 경우 코로나19 이후 북한과의 교류가 뜸해지면서 상대적으로 관계가 소원해졌다는 평가가 나왔습니다.이 때문에 시 주석으로서는 이번 방북을 통해 북한과의 관계를 재건하고, 동북아 지역에서 다시금 중국의 입지를 다질 필요가 있다는 분석이 제기됩니다.블룸버그통신은 "시 주석은 북한 방문을 계기로 중국이 모든 국가에 관여할 수 있는 몇 안 되는 강대국 중 하나라는 점을 각인시키려 할 것"이라고 평가했습니다.해외 순방이 드문 편인 시 주석이 올해 첫 순방지로 북한을 택했다는 점도 이목을 끌고 있습니다.특히 로이터통신은 시 주석이 지난해 10월 한국을 방문한 데 이어 약 8개월 만에 북한 방문을 결정한 데 주목했습니다.전문가들은 시 주석이 한국과 북한을 번갈아 방문하며 일종의 외교적 균형을 맞추려 한다고 분석했습니다.한편, 북한은 시 주석의 방문에 앞서 새로운 핵물질 생산 공장을 공개하며 핵 무력 강화 의지를 재차 밝혔습니다.이번 북중 정상회담에서 북한의 비핵화 문제가 의제로 다뤄질 가능성도 크지 않을 것으로 보입니다.시 주석은 지난달 미중 정상회담에서 북한 비핵화 목표 달성을 위해 노력하기로 했다고 밝혔지만, 실제로 이번 회담에서 비핵화 문제가 다뤄질 가능성은 작다고 미국의 북한 전문매체 NK뉴스가 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)