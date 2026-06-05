경찰, 한화에어로 대표·사업장장 휴대전화 압수…서류 5천400점 확보

▲ 대전경찰청 수사전담팀과 고용노동부 대전고용노동청이 폭발 사고로 7명의 사상자가 발생한 한화에어로스페이스 대전사업장과 서울 본사 등에 대한 압수수색에 착수한 4일 대전 유성구 외삼동 대전사업장으로 경찰차가 들어가고 있다.

한화에어로스페이스 대전사업장 폭발사고와 관련해 수사기관이 대표이사와 대전사업장장 등의 휴대전화를 압수했습니다.대전경찰청 수사전담팀은 어제(4일) 대전지방고용노동청과 함께 진행한 압수수색을 통해 가재웅 대전사업장장 등을 포함한 6명의 휴대전화를 압수했다고 밝혔습니다.이 중 한 대는 노동청이 확보한 손재일 대표이사의 것으로 알려졌습니다.경찰은 56동 공정의 안전 관리 책임이 있는 팀장급 이상 관계자들 위주로 휴대전화를 확보한 것으로 전해졌습니다.경찰과 노동청은 이들 휴대전화 6대에 대한 디지털포렌식 분석을 진행하고 있습니다.경찰은 서류 및 전자정보 5천400여 점 등도 압수했습니다.경찰 관계자는 "압수수색을 통해 확보한 자료 분석 및 관련자 조사 등 면밀한 수사를 통해 이번 사고의 원인과 책임 소재를 명확히 규명하도록 노력하겠다"고 말했습니다.앞서 경찰과 노동청은 어제 50여 명의 수사관 등을 투입해 서울 본사와 대전사업장, 대전 R&D캠퍼스 등지에서 압수수색을 단행했습니다.지난 1일 한화에어로스페이스 대전사업장 내 56동 세척공실에서 원인 미상의 폭발 사고가 발생해 5명이 숨지고 2명이 중경상을 입었습니다.(사진=연합뉴스)