합수본, 신천지 2인자 3차 소환…교단 자금 횡령 의혹

▲ 경기 과천시 신천지 총회 본부 모습

정교유착 비리 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부가 '신천지 2인자'로 불렸던 고동안 전 총무를 세 번째로 소환했습니다.합수본은 오늘(5일) 오전 10시쯤 고 전 총무를 업무상 횡령 혐의 피의자 신분으로 불러 조사하고 있습니다.고 전 총무는 2017년부터 교단 재정을 관리하며 이만희 총회장의 법무 비용과 홍보비 명목으로 신도들에게 113억 원 이상의 돈을 거둔 뒤 명목과 다르게 사용하거나 일부를 빼돌린 혐의를 받습니다.합수본은 고 전 총무가 신천지와 정치권 간 연결고리 역할을 했다는 내부 증언을 토대로 해당 자금이 정치 후원금으로 흘러 들어갔을 가능성에 주목하고 있습니다.이 총회장의 최측근이었던 고 전 총무는 2021년 20대 대선과 2024년 22대 총선을 전후해 신천지 신도들의 국민의힘 책임당원 집단 가입을 주도했다고 지목된 인물이기도 합니다.고 전 총무는 2024년 횡령 의혹으로 신천지에서 제명됐습니다.합수본은 지난달 고 전 총무를 정당법 위반 피의자 신분으로 두 차례 불러 이만희 총회장 지시로 국민의힘 집단 입당이 이뤄졌는지 여부를 캐물었습니다.전날에는 이 총회장을 소환해 약 7시간 동안 조사했습니다.합수본이 의혹의 정점인 이 총회장 대면 조사에 이어 사건의 지류로 분류되는 고 전 총무의 횡령 의혹까지 조사를 서두르면서 수사가 마무리 수순을 밟고 있다는 관측이 나옵니다.(사진=연합뉴스)