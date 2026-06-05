뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

사상 초유 '투표용지 부족 사태' 선관위 수사…경찰, 8일 고발인 조사 예정

정지연 기자
작성 2026.06.05 14:31 조회수
사상 초유 '투표용지 부족 사태' 선관위 수사…경찰, 8일 고발인 조사 예정
▲ 4일 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 투표용지 부족으로 투표 시간이 오후 10시까지 연장됐던 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 투표함 반출에 반대하는 시민들이 손팻말을 들고 있다.

사상 초유의 투표용지 부족 사태와 관련해 경찰이 오는 8일 고발인 조사를 시작으로 선거관리위원회 수사를 본격화합니다.

서울경찰청 광역범죄수사대는 8일 오전 9시 30분쯤 서민민생대책위원회(서민위) 측을 상대로 선관위 간부들의 직무 유기 혐의 사건 고발인 조사를 진행할 예정입니다.

서민위는 선거 당일 노태악 중앙선관위원장 등을 직무 유기와 직권남용 등 혐의로 고발한 데 이어 어제는 업무상 횡령·배임 혐의도 추가해 재차 고발장을 냈습니다.

서민위 외 다른 시민단체들도 국민신문고를 통해 경찰청 국가수사본부에 비슷한 내용의 고발장을 제출한 상황입니다.

연이어 고발장을 받은 경찰은 수사 초반 법리 검토에 집중하고 있습니다.

이번 사태에 대한 선관위 책임론이 확산하면서 강제수사가 불가피하다는 관측이 나옵니다.

경찰은 자료 확보와 관련자 조사를 통해 선관위의 투표용지 배급 기준이 준수됐는지 등을 들여다볼 계획입니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
정지연 기자 사진
정지연 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지