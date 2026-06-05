'K매운맛 신화' 불닭볶음면, 누적 100억 개 팔렸다

▲ 서울 시내 한 대형마트에 진열된 불닭볶음면

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삼양식품은 '불닭'(Buldak) 면류 시리즈의 누적 판매량과 매출이 지난달 각각 100억 개, 7조 원을 돌파했다고 오늘(5일) 밝혔습니다.불닭 면류는 삼양식품 김정수 회장이 2011년 총괄 사장이었던 당시 우연히 방문한 명동의 한 음식점에서 젊은이들이 매운 불닭을 즐기는 모습에 영감을 얻었고, 약 1년 동안의 제품 개발 기간을 거쳐 불닭볶음면이 탄생했습니다.지난 2012년 신제품 소개 차원에서 3개국(일본·독일·뉴질랜드) 수출로 첫발을 뗀 불닭볶음면은 현재 세계 100여 개국에서 판매되는 글로벌 브랜드로 성장했습니다.불닭 면류 시리즈는 2017년 누적 판매 10억 개 달성 이후 2022년 40억 개, 2025년 90억 개를 잇달아 돌파한 데 이어, 올해 100억 개 고지를 넘어섰습니다.현재 연간 해외 판매량은 20억 개로 1초에 63개씩 팔리는 수준이며, 현재 한국 라면 수출의 60% 이상을 담당하고 있다고 삼양식품은 설명했습니다.삼양식품은 이번 기록을 계기로 글로벌 시장과 디지털 환경을 고려한 차세대 캐릭터 '페포'를 불닭 세계관의 새 주인공으로 선보인다고 소개했습니다.병아리 캐릭터인 페포는 기존 메인 캐릭터인 '호치'가 고추를 먹고 낳은 알에서 태어났다는 스토리를 갖고 있다고 삼양식품은 전했습니다.(사진=연합뉴스)