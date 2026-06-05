전공노 "투표용지 부족 책임은 선관위…현장 공무원에 사과해야"

▲ 5일 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 이송된 투표함이 개표소인 올림픽공원 핸드볼경기장에 도착하고 있다

전국공무원노동조합(전공노)은 오늘(5일) 제9회 전국동시지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태를 일으킨 중앙선거관리위원회를 향해 철저한 진상규명과 책임자 문책, 현장 공무원들에 대한 공식 사과를 요구했습니다.전공노는 오늘 성명을 내고 "투표용지 부족 사태는 대한민국 민주주의의 근간을 흔드는 사건"이라며 "국민의 참정권이 선관위의 안일한 행정과 예측 실패로 유린당했다"고 주장했습니다.이어 "선관위의 무능이 초래한 혼란 속에서 수많은 공무원이 유권자의 거센 항의를 온몸으로 받아내며 방패막이가 됐다"며 "선거 관리의 총책임은 엄연히 선관위에 있다"고 덧붙였습니다.전공노는 특히 선관위가 선거 때마다 지방자치단체 공무원들을 선거사무에 동원해 왔다며 "기본적인 투표용지 수급 관리조차 제대로 하지 못해 현장 공무원들을 부정선거 의혹의 중심에 내몰고 있다"고 지적했습니다.또 서울 송파구 잠실7동 투표소 사례를 언급하며 "선관위의 실수로 수천 명의 시위대가 몰려와 개표함 반출을 저지하는 과정에서 투표사무원들이 사실상 감금 상태에 놓이는 위험천만한 상황까지 벌어졌다"고 주장했습니다.투표용지 부족 사태를 겪은 잠실7동 제2투표소는 부정선거를 주장하는 시위대가 2박 3일간 '봉쇄'를 하다 오늘 오전 경찰이 투입돼 투표함을 반출한 곳입니다.전공노는 ▲ 투표용지 부족 사태에 대한 철저한 진상규명 및 책임자 처벌 ▲ 송파구 공무원을 포함한 현장 공무원들에 대한 공식 사과 등을 요구했습니다.아울러 "선관위의 미숙한 선거 업무와 현장 공무원을 경시하는 행태가 반복된다면 더 이상 선거사무의 희생양으로 남지 않을 것"이라며 "책임 있는 재발 방지 대책이 마련되지 않을 경우 앞으로 치러질 모든 선거사무 동원을 전면 거부하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)