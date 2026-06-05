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주병기 공정위원장, 6·3 지선 서울 선거 결과 비판 SNS 논란

유영규 기자
작성 2026.06.05 14:10 조회수
주병기 공정위원장, 6·3 지선 서울 선거 결과 비판 SNS 논란
▲ 주병기 공정거래위원장

주병기 공정거래위원장이 6·3 지방선거 결과 서울 강남 3구 등에서 국민의힘 득표율이 높은 것을 두고 비판을 해 논란을 빚고 있습니다.

오늘(5일) 공정위 등에 따르면 주 위원장은 전날 자신의 페이스북에서 정당별 서울시 득표 결과를 공유한 한 게시물에 "시민의 권리 행사가 이렇게 돈의 질서와 일치한다는 사실이 씁쓸하다"고 적었습니다.

이어 "내란을 일으켜도 상관없는 맹신인가? 맹목인가? 아니면 자기기만인가?"라고 덧붙였습니다.

집값이 상대적으로 높은 서울 강남 3구 등에서 국민의힘 지지율이 높은 것을 두고 이같이 비판한 것입니다.

해당 글은 17시간이 지난 오늘 오전 삭제됐습니다.

일각에선 주 위원장의 게시글이 공무원의 정치적 중립 위반이라는 비판이 일고 있습니다.

또 선거 결과를 겸허히 수용하겠다던 이재명 대통령의 뜻과도 배치한다는 지적이 나옵니다.

앞서 이 대통령은 전날 오후 "정부는 지방선거에 담긴 국민의 뜻을 겸허하게 받들 것"이라며 "소속 정당의 여부와 관계없이 새로 선출된 지방정부와 적극 협력할 것"이라고 강조한 바 있습니다.

(사진=연합뉴스)
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