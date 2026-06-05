'세계 최강' 안세영, 초추웡 완파하고 인니오픈 4강 안착

▲ 안세영

세계 여자 배드민턴 최강 안세영(삼성생명)이 메이저 대회인 인도네시아 오픈 4강에 안착했습니다.여자 단식 세계 랭킹 1위 안세영은 오늘(5일) 인도네시아 자카르타에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 1000 인도네시아 오픈 8강전에서 폰파위 초추웡(8위·태국)을 44분 만에 세트 점수 2대 0(21-19 21-11)으로 물리쳤습니다.이번 대회 32강전에서 네슬리한 아른(29위·튀르키예)을 40분 만에 2대 0으로 꺾고, 16강전에서 푸살라 신두(10위·인도) 역시 44분 만에 2대 0으로 제압했던 안세영은 초추웡까지 가볍게 물리치고 무실세트 우승을 향해 전진했습니다.1세트 중반까지 치열하게 접전을 벌여 12대 13으로 끌려가기도 했던 안세영은 이후 6연속 득점과 함께 18대 13으로 앞서가며 승기를 잡았습니다.1세트를 21대 19로 끝낸 안세영은 2세트 13대 10부터 상대에게 단 1점만 내주는 압도적인 경기력으로 경기를 마무리했습니다.인도네시아 오픈은 BWF 월드투어 대회 가운데 최상위 등급인 슈퍼 1000시리즈입니다.안세영은 직전 대회인 싱가포르 오픈에서 우승컵을 들어 올렸으며, 이번 대회는 2021년과 2025년에 이어 통산 3번째 우승을 노립니다.안세영의 4강전 상대는 천위페이(4위·중국)와 푸트리 쿠수마 와르다니(6위·인도네시아)전 승자입니다.(사진=연합뉴스)