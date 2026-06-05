뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'세계 최강' 안세영, 초추웡 완파하고 인니오픈 4강 안착

최희진 기자
작성 2026.06.05 13:52 조회수
'세계 최강' 안세영, 초추웡 완파하고 인니오픈 4강 안착
▲ 안세영

세계 여자 배드민턴 최강 안세영(삼성생명)이 메이저 대회인 인도네시아 오픈 4강에 안착했습니다.

여자 단식 세계 랭킹 1위 안세영은 오늘(5일) 인도네시아 자카르타에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 1000 인도네시아 오픈 8강전에서 폰파위 초추웡(8위·태국)을 44분 만에 세트 점수 2대 0(21-19 21-11)으로 물리쳤습니다.

이번 대회 32강전에서 네슬리한 아른(29위·튀르키예)을 40분 만에 2대 0으로 꺾고, 16강전에서 푸살라 신두(10위·인도) 역시 44분 만에 2대 0으로 제압했던 안세영은 초추웡까지 가볍게 물리치고 무실세트 우승을 향해 전진했습니다.

1세트 중반까지 치열하게 접전을 벌여 12대 13으로 끌려가기도 했던 안세영은 이후 6연속 득점과 함께 18대 13으로 앞서가며 승기를 잡았습니다.

1세트를 21대 19로 끝낸 안세영은 2세트 13대 10부터 상대에게 단 1점만 내주는 압도적인 경기력으로 경기를 마무리했습니다.

인도네시아 오픈은 BWF 월드투어 대회 가운데 최상위 등급인 슈퍼 1000시리즈입니다.

안세영은 직전 대회인 싱가포르 오픈에서 우승컵을 들어 올렸으며, 이번 대회는 2021년과 2025년에 이어 통산 3번째 우승을 노립니다.

안세영의 4강전 상대는 천위페이(4위·중국)와 푸트리 쿠수마 와르다니(6위·인도네시아)전 승자입니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
최희진 기자 사진
최희진 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지