'김수현 공개 비판' 변호사 유튜버, 김세의 구속송치에 영상 전면 비공개

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김세의 가로세로연구소 대표가 김수현 관련 녹취파일 조작 및 명예훼손 등 혐의로 구속 수사를 받고 있는 가운데, 배우 김수현을 공개적으로 비판해 왔던 유튜브 채널 '아는 변호사' 이지훈 변호사가 관련 영상을 모두 비공개하겠다고 공개적으로 입장을 밝혔다.이 변호사는 지난 4일 유튜브 채널 커뮤니티를 통해 "최근 경찰 조사 결과 김세의 씨가 김수현 씨의 카톡 계정 및 녹취파일 목소리를 조작한 것으로 드러나 구속수사를 받는 일이 발생했다"면서 "김세의 씨가 조작한 자료를 보도한 기사를 근거로 촬영한 김수현 관련 영상은 그 내용과 상관없이 자칫 범죄 행위를 옹호하는 것으로 비칠 소지가 있어 모두 내리도록 하겠다"고 공지했다.앞서 이 변호사는 가로세로연구소 측이 제기한 김수현과 고(故) 김새론 미성년 교제 의혹이 불거졌던 지난해 4월 경 자신의 유튜브 채널을 통해 김수현의 주장을 강도 높게 비판해 왔다.당시 그는 김수현이 기자회견에서 "김새론과는 성인이 된 뒤 1년 정도 교제했다"고 주장한 데 대해 "성인이 되고 나서 기다렸다는 듯이 1년을 사귀었다는 부분은 이해가 안 간다", "그렇게 공교로울 수가 있나"라고 말하며 의문을 제기했다.또 김수현 측이 공개한 카카오톡 분석 결과에 대해서도 "사설 기관이라 신빙성이 매우 떨어진다"고 말하거나, 김수현 측 기자회견 직후에는 "논리적이지 않다"면서 눈물을 흘린 김수현에 대해서 "가짜로 살고 있으니까 두려울 수밖에 없다"고 추측하기도 했다.나아가 "31살 아저씨가 이제 막 19살이 된 여학생과 교제하는 심리는 무엇이겠냐"는 제목의 설문조사를 올리고 '변태라서', '또래 여성에게 안 먹혀서', '가성비가 좋아서' 등의 선택지를 제시해 표현이 지나쳤다는 비판을 받기도 했다.이 변호사는 52만 명 이상의 구독자를 보유한 유튜브를 운영하고 있다. 최근에는 그룹 코요태 멤버 신지와 가수 문원의 결혼 발표 직후부터 결혼식 며칠 이후까지 관련 콘텐츠를 잇달아 제작하며 "결혼은 신중하게, 이혼은 신속하게 해야 한다"는 등의 발언을 내놔 과도한 훈수라는 지적을 받았다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)