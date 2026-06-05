김 총리 "선관위 투표용지 부족, 필요하면 국조·특검해야"

▲ 김민석 국무총리

김민석 국무총리는 오늘(5일) 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 "필요하다면 국회의 국정조사나 특검 등을 통해서라도 확실한 규명과 제도 개선을 이뤄내야 할 것"이라고 밝혔습니다.김 총리는 이날 자신의 페이스북 등 사회관계망서비스에 올린 글을 통해 "수사를 포함한 모든 수단과 조치를 통해 이번 사태의 진상을 규명할 것을 지시하고 엄중한 책임을 물을 것"이라며 이같이 전했습니다.그는 이번 사태를 두고 "선관위 투표용지 부족 사태는 도저히 묵과할 수 없는 일"이라며 "K-민주주의에 대한 중대한 도전"이라고 규정했습니다.앞서 6·3 지방선거 본 투표일인 지난 3일 서울 강남구와 광진구, 송파구 등 일부 투표소에서는 투표용지가 부족해 유권자들이 대기하는 상황이 빚어졌습니다.이후 부정선거 등을 주장하는 시위대가 잠실7동 제2투표소를 봉쇄하면서 투표함 두 개가 이송되지 못했습니다.해당 투표함들은 경찰력이 동원된 끝에 오늘 오전에야 개표소로 옮겨졌습니다.