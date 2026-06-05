국내 최대 인문 정원 '양평 메덩골 현대 정원' 개장

<앵커>



국내 최대 인문 정원인 '양평 메덩골 정원'의 현대 정원이 문을 열었습니다.



유영수 기자가 취재했습니다.



<기자>



메덩골 현대 정원은 동서양의 철학과 문학에서 영감을 얻은 '생각의 섬', 그리고 우리 역사를 담아낸 '대한민국 이야기'라는 두 가지 주제로 구성됐습니다.



'생각의 섬' 구간의 '이데아'는 플라톤의 철학을 형상화한 작품입니다.



완전함을 상징하는 100개의 스테인리스 기둥은 현실 너머 완벽한 이상 세계는 무엇일지 깊이 생각하게 합니다.



또 니체 철학의 영원 회귀 개념을 구현한 작품 '미로'는 가치 있는 선택에 관한 질문을 던집니다.



[임동혁/관람객 : 무엇인가를 사유하고 성찰하려면 혼자 와서 조용히 시간을 갖는 것도 좋을 것 같아서, 저는 조만간 다시 한번 와서 방문할 생각이고.]



'대한민국 이야기' 구간은 갓으로 표현한 '선비의 나라'와 임진왜란 당시의 거북선을 모티브로 구성한 '불굴의 정신', 그리고 '고난의 시대'와 '번영의 시대'로 이어집니다.



특히 '고난의 시대' 정원은 죽은 소나무와 폐콘크리트, 총탄의 흔적 등으로 전쟁과 분단의 아픔을 대면하게 합니다.



[장수왕/관람객 : 현대 정원이라고 해서 특이한 것만 있을 줄 알았는데, 무엇인가 우리 마음에 와닿는 우리의 정서, 한이나 이런 슬픈 역사 들을 다시 한번 되돌아보게 하는.]



메덩골 정원은 지난해 한국 정원에 이은 이번 현대 정원의 개원으로 완전한 서사를 갖추게 됐습니다.



[류재용/메덩골 정원 대표 : 시각적인 미뿐만 아니라, 사유와 성찰을 할 수 있고, 그 안에서 기쁨과 환희, 그리고 때로는 영감을 얻으실 수 있는 그런 공간이 되기를 저희는 기대하고 있습니다.]



메덩골 정원 측은 설계에 프랑스와 칠레, 그리고 국내 유명 건축가가 참여했다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 인필성)