충북 표심 '지지와 견제'…민주당 탈환 속 국힘 현직 선방

<앵커>



이번 6.3지방선거에서 충북의 표심은 지지와 견제 사이에서 절충점을 찾은 것으로 해석됩니다. 민주당은 청주, 제천시장 후보가 당선되면서 4년 전 패배를 설욕했습니다. 국민의힘은 지지율 열세 속에도 현직 프리미엄을 바탕으로 기존 단체장 자리를 지키는 데 성공했습니다.



CJB 홍우표 기자입니다.



<기자>



지난 2022년 윤석열 정부 출범 직후 치러진 제8회 지방선거.



더불어민주당 소속 이시종 지사가 3선 연임 제한에 걸려 불출마한 자리는 국민의힘 김영환 후보의 차지가 됐습니다.



기초자치단체장도 국민의힘이 7석을 가져갔고 민주당은 4석을 확보하는데 그쳤습니다.



당시 청주, 충주, 제천시장도 모두 국민의힘 소속 후보가 당선됐습니다.



하지만 이번 6.3 지방선거에서는 상황이 역전됐습니다.



민주당은 도지사와 청주시장을 탈환했습니다.



제천시장도 마찬가지입니다.



증평, 옥천, 음성, 진천군수도 수성했습니다.



국민의힘은 충주시장 자리를 가까스로 지켰습니다.



보은, 영동, 단양, 괴산군수도 수성했습니다.



이들 지역은 정당에 대한 지지도 보다 현직 프리미엄, 인물론이 작용한 것으로 보입니다.



12.3 비상계엄에 대한 부정적 여론, 그리고 민주당의로의 정권교체와 이재명 정부의 정책에 대한 호의적인 민심 속에 치러진 6.3 지방선거.



민주당의 청주, 제천시장을 가져왔지만, 비교적 국민의힘이 선방한 것은 충북의 민심이 지지와 견제 사이에서 절충점을 선택했다고 볼 수 있습니다.



(영상취재 : 박희성 CJB)



CJB 홍우표