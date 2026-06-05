김대중·박정희·박근혜…전직 대통령 동명이인 후보 잇단 당선

▲ 더불어민주당 박정희 대구 광역의원 비례대표 당선인(오른쪽)이 지난 4일 오후 대구 서구 대구시선거관리위원회에서 열린 제9회 지방선거 당선증 교부식에서 당선증을 받은 뒤 대구시선관위 강동명 위원장과 기념 촬영을 하고 있다

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▲ 김대중 전남광주통합특별시 교육감 당선인이 지난 4일 광주광역시선거관리위원회에서 장용기 위원장으로부터 당선증을 받고 기념 촬영하고 있다

제9회 전국동시지방선거에서 전직 대통령과 이름이 같은 후보들이 잇따라 당선되며 눈길을 끌고 있습니다.대구와 경북에서는 각각 박정희·박근혜 후보가 지방의회 입성에 성공했고 전남광주특별시 교육감 선거에서는 김대중 후보가 당선됐습니다.오늘(5일) 중앙선거관리위원회에 따르면 지난 3일 치러진 지방선거에서 대구시의원 비례대표로 출마한 더불어민주당 박정희(56) 후보가 당선됐습니다.그는 무용을 전공한 예술가로 위안부 할머니와 사회운동가들을 위한 추모 무대를 이어온 경력이 있습니다.경북 김천시의원 바선거구에 출마한 국민의힘 박근혜(53) 후보도 당선인 명단에 이름을 올렸습니다.박 당선인은 3선에 오르면서 시의회 내에서 중책을 맡을 가능성도 커졌습니다.전남광주특별시 교육감 선거에서는 김대중(64) 후보가 당선됐습니다.그는 선거 현수막에 공약이나 별다른 설명 없이 '교육감은 김대중'이라는 문구만 게시하는 전략을 펼치기도 했습니다.전북 익산에서 전북특별자치도의원 선거에 도전한 더불어민주당 김대중(52) 후보도 3선 고지에 올랐습니다.그는 경쟁 후보가 나서지 않아 비교적 쉽게 무투표로 당선됐습니다.반면 포항시의원 선거에 도전장을 내민 윤석열(61) 시의원 후보는 고배를 마셨습니다.(사진=연합뉴스)