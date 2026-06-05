장동혁 측 "내부 갈등 극복해야 국민 평가"…친한계 "혁신 못하면 쪽박"

▲ 국민의힘

국민의힘이 6·3 지방선거에서 패배한 가운데 당내 인사들이 오늘(5일) 패인에 대해 서로 다른 진단을 내놓으면서 향후 당 수습 과정에서 가열한 노선 대결을 예고했습니다.5선 중진 윤상현 의원이 국회의원회관에서 '6·3 지방선거 평가와 고찰-보수, 무엇을 잃었고 무엇을 되찾을 것인가'를 주제로 개최한 세미나에서입니다.이 자리에는 지역과 계파, 선수를 불문하고 다양한 색깔의 의원들이 모여 눈길을 끌었습니다.우선 장동혁 대표 특보단장인 김대식(부산 사상) 의원은 "부산은 이번에 우리 시장을 잃었다. 국민들이 따끔한 회초리를 든 것"이라면서 친한(친한동훈)계를 겨냥, "당이 내편 네편 하는 과정에서 내적 갈등이 심했는데, 보수가 이 갈등을 극복하지 못하면 다시 국민들에게 평가받지 못할 것"이라고 말했습니다.반면 친한계 고동진(서울 강남병) 의원은 장 대표를 겨냥해 "지도부에서는 서울과 경남 등을 지켰으니 '체면치레했다'고 생각하는데 언론 지적과 굉장히 상반된다"며 "처절하게 변화하고 혁신하지 않으면 한마디로 쪽박을 찰 것"이라고 목소리를 높였습니다.당내 개혁 성향 모임 '대안과 미래' 소속 엄태영(충북 제천·단양) 의원은 "잘못된 과거와 단절하지 못한 여진이 남아 있어 중도층에게 새로운 미래 비전을 제시하지 못한 것이 이번 선거가 어정쩡한 실패로 끝난 이유"라고 말했습니다.엄 의원은 "선거가 끝난 지 얼마 안 돼 지켜보는 단계지만, 지도부의 어정쩡한 태도를 보면서 극단적 상황을 만들어야 정신을 차리지 않겠느냐고 생각하는 일부 의원도 있다"고 언급했습니다.계파색이 옅다고 평가받는 최형두(창원 마산합포) 의원은 "여야 모두 중앙당의 실패를 보여주는 선거였다. 여야 모두 당 대표라는 것이 선거에 도움이 되지 않아 오지 말라고 하지 않았느냐"고 반문했습니다.반면 인천 연수갑 국회의원 보궐선거에서 낙선한 박종진 후보는 "개혁신당 때문에 경기 하남갑 이용 후보도 떨어진 것"이라며 보수진영 패배의 책임을 개혁신당에 돌리기도 했습니다.이 밖에도 6선 주호영 국회부의장을 비롯해 박수영·김민전·김장겸·최수진 의원 등이 자리를 함께해 당의 진로를 논의했습니다.5선 중진 권영세 의원도 오는 10일 '진보 10년 더 간다'를 주제로 세미나를 열어 보수진영의 혁신 방향에 대한 의견을 모을 예정입니다.