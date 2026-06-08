"더 많이 기르고, 더 적게 잡자"의 배신…한국 식탁 위 양식 수산물이 감춘 '잔혹한 비용' [스프]

⚡ 스프 핵심요약



양식업의 역설: 해양 고갈을 막겠다며 급성장한 글로벌 양식업이 실제로는 연어·새우 등을 키우기 위해 막대한 양의 야생 물고기(어분)를 갈아 넣으며 오히려 해양 생태계 파괴를 가속화하고 있습니다.



공급망에 가려진 비극: 글로벌 어분 산업의 이면에는 빈곤국의 식량 불안정, 선박 및 공장 내 강제 노동과 인권 침해, 독성 폐수 방류로 인한 환경 오염 등 심각한 사회적 '외부효과'가 숨겨져 있습니다.



한국의 리스크와 과제: 수산물 수입대국인 한국 역시 대형마트 등에서 판매되는 수입산 새우·어분 등을 통해 이 잔혹한 공급망에 깊숙이 얽혀 있으며, 지속 가능성 인증 제도의 허점을 넘어 투명한 공급망 추적 시스템 마련이 시급합니다.

1. 친환경의 시작점? 한국 양식업의 미래와 장밋빛 논리

2. 가속화되는 해양 고갈, 어분 사료의 숨겨진 비용

이미지 확대하기 2012년 11월 22일 페루 엘카야오 앞바다에서 어부들이 멸치가 가득 든 그물을 배 위로 끌어올리고 있다. 사료 업계는 생산에 수산물 부산물을 많이 사용한다고 주장하지만, 업계 자료에 따르면 전 세계 어분과 어유의 대부분은 여전히 통생선(whole fish)으로 만들어지고 있다. 사진 제공: 로드리고 압드(Rodrigo Abd) / AP

3. 글로벌 공급망의 비극과 무력 충돌

이미지 확대하기 2019년 감비아 군주르(Gunjur)에서 노동자들이 생선 상자를 해안으로 나르고 있다. 과거에는 이 어획물이 지역 사회에 저렴한 단백질 공급원이었지만, 어분(fishmeal) 공장들이 더 높은 가격을 제시하면서 상당량이 수출 시장으로 전환됐다. 사진 제공: 파비우 나시멘투(Fábio Nascimento) / 아웃로 오션 프로젝트(The Outlaw Ocean Project)

이미지 확대하기 2023년 세네갈 카야르(Kayar)에서 갓 잡은 사르디넬라(sardinella)가 투바 프로테인 마린(Touba Protéine Marine) 어분 공장으로 운반되고 있다. 신선한 생선을 사용하는 것이 금지되어 있음에도 이루어진 일이다. 주식(主食) 어종인 이 물고기들이 어분 생산으로 전용되면서 가격이 상승했고, 식량 불안정이 심화됐다. 사진 제공: 잭 톰프슨(Jack Thompson)

이미지 확대하기 서사하라 최대 도시인 엘아이운(El Aaiún) 항구에서 노동자들이 갓 잡은 생선을 하역하고 있다. 모로코가 해당 지역에 대한 법적 영유권을 갖고 있지 않음에도, 모로코가 보고한 국가 총어획량의 60% 이상이 이 해역에서 나온 것으로 알려져 있다. 사진 제공: 강춘 쳉(Kang-Chun Cheng) / 뉴라인스 매거진(New Lines Magazine)

4. 한국 대형마트로 흘러드는 잔혹한 수입산 새우

이미지 확대하기 페루 엘카야오(El Callao) 항구에서 한 노동자가 '볼리체(boliche)'라 불리는 어선의 저장 공간에서 멸치 상자를 내리고 있다. 볼리체는 그물을 이용해 조업하는 어선이다. 세계 최대 어분 생산국인 페루에서는 남획과 어분 산업으로 인한 오염 문제가 점점 더 큰 우려로 떠오르고 있다. 사진 제공: 로드리고 압드(Rodrigo Abd) / AP

이미지 확대하기 인도 토두바이(Thoduvai)에 있는 어분 가공공장의 보일러 폭발 현장. 이 사고로 노동자 2명이 사망했다. 어분 분말은 인화성이 매우 높으며, 공장 설비가 제대로 유지·관리되지 않으면 위험해질 수 있다. 사진 제공: EPS / 뉴인디언익스프레스(The New Indian Express)

5. 무너진 자연적 먹이 그물, 칼로리 가공 시스템이 된 바다

이미지 확대하기 2016년 11월 태국 차층사오주(Chachoengsao Province)의 방파콩강(Bangpakong River) 하구 인근에서 어부들이 가득 찬 그물을 육지로 끌어올리고 있다. 선단 과잉과 어분 생산업체들의 강한 수요는 태국 연안에서 발생하는 만성적이고 광범위한 남획의 주요 원인으로 지목되고 있다. 사진 제공: 와차레스 한사웩(Watchares Hansawek) / 셔터스톡

6. 사료 과학의 역사적 기원과 현대적 이점

이미지 확대하기 2009년 12월 3일 페루 리마의 어분 공장에서 한 선원이 페루식 볼리체라(bolichera) 어선 위에서 정어리를 펌프로 옮기고 있다. 페루 수출 경제의 핵심 산업인 안초베타(anchoveta) 어업은 어린 개체의 과도한 포획이 연안 어족자원의 지속가능성을 위협한다는 환경단체들의 비판도 받고 있다. 사진 제공: 에르네스토 베나비데스(Ernesto Benavides) / AFP·게티이미지

7. 대체 사료 개발의 난항과 전가되는 대가

이미지 확대하기 2015년 6월 23일 미국 버지니아주 리드빌(Reedville)의 오메가 프로틴(Omega Protein) 가공공장에서 한 노동자가 건조·분쇄된 멘헤이든(Menhaden) 생선 더미 옆을 트랙터로 지나가고 있다. 사진 제공: 앤드루 카바예로-레이놀즈(Andrew Caballero-Reynolds) / AFP·게티이미지

8. 중국의 공격적 양식 확장과 강제 노동 리스크

9. '지속 가능성 연막'이 된 인증 프로그램과 그린워싱 소송

이미지 확대하기 2024년 11월 캐나다 브리티시컬럼비아주에서 열린 행사에서 WSÁNEĆ 세습 추장들이 상업적 청어 어업의 중단을 요구하는 선언문에 서명하고 있다. 사진 제공: 알렉스 해리스(Alex Harris)

Deep Dive Q&A

이미지 확대하기 모로코 에사우이라(Essaouira)에서 한 어부가 정어리를 하역하고 있다. 에사우이라는 한때 중요한 무역항이었지만, 남획으로 인해 이 지역의 어족 자원이 급격히 감소했다. 사진 제공: 강춘 쳉(Kang-Chun Cheng) / 뉴라인스 매거진(New Lines Magazine)

이안 얼비나는 바다에서의 인권과 환경, 노동에 대한 탐사보도를 하는 비영리 저널리즘 단체 'The Outlaw Ocean Project'의 책임자다. 그는 뉴욕타임스 기자로 17년을 일했으며 퓰리처상과 조지 포크상, 에미상 등을 수상했다. 그의 기사 중 몇몇은 영화로 제작되기도 했다.2025년 5월, 세계양식책임관리원(ASC) CEO는 한국 정부 관계자들을 만나 한국 양식업의 유망한 미래를 선전했다. 이들은 한국이 지속 가능한 방식으로 양식업을 확장할 수 있도록 하는 혁신 기술 개발 협력 협약을 체결하기 위해 만났다. 2000년부터 2022년 사이 한국의 어류 양식 생산량(특히 참돔, 민물장어, 송어, 향어, 메기 양식)은 연간 약 8만 톤 수준에서 정체되어 왔다. 정부는 세계양식책임관리원과의 협력을 통해 이를 변화시키기를 희망하고 있다. 국립수산과학원의 최용석 원장은 "기후변화 등으로 수산업계가 급변하는 상황에서 이번 업무협약(MOU)은 친환경 양식산업으로 전환하는 시작점이 될 것"이라고 말했다.그 논리는 명쾌했다. 사람들은 더 많은 수산물을 원하고, 야생에서 포획할 수 있는 한계에 빠르게 도달하고 있으며, 양식업은 해양 고갈을 늦추면서 증가하는 수요를 충족할 수 있는 방법이라는 것이다. 실제로 "더 많이 기르고, 더 적게 잡자"는 양식업의 해양 지속 가능성 논리는 3,130억 달러 규모의 글로벌 양식 산업이 현재 가장 빠르게 성장하는 식품 부문이 된 이유 중 하나이며, 전 세계에서 소비되는 수산물의 절반이 바다에서 잡힌 것이 아니라 양식되는 이유이기도 하다.그러나 문제가 있다. 브리티시컬럼비아 대학 '씨 어라운드 어스(Sea Around Us)' 이니셔티브의 프로젝트 디렉터인 다니엘 파울리는 "양식업계의 판매 전략은 완전히 틀렸다"고 말했다. 미국 등지에서 가장 인기 있는 양식 수산물 품종인 연어, 새우, 송어, 농어, 도미는 양식업이 구원하겠다고 주장하는 바로 그 야생 물고기를 먹고 자라며, 이로 인해 해양 고갈이 늦춰지는 것이 아니라 오히려 가속화되고 있다고 그는 설명했다. 글로벌 양식업의 3분의 2는 야생에서 잡은 물고기를 삶고 으깨어 만든 성분인 어분(fishmeal)과 어유(fish oil)가 포함된 사료를 먹는 품종을 기른다. 예를 들어, 양식 연어는 시장에 출하되기 전 일부 양식장에서 자기 몸무게의 6배가 넘는 야생 포획 어류를 먹는다.양식업에 대한 우려는 바다의 운명 그 이상으로 확장된다. 워싱턴 DC에 기반을 둔 언론 단체 '아웃로 오션 프로젝트(The Outlaw Ocean Project)'의 광범위한 조사에 따르면, 이 산업을 지탱하는 사료에는 다양하고 숨겨진 비용이 수반된다. 이러한 비용에는 영세 어민의 일자리 상실, 만성적인 화학 물질 노출, 예방 가능한 노동자 사망, 어분 공장에서 발생하는 악취로 인한 격렬한 시위, 단백질 자원 확보를 위한 국가 간 경쟁으로 고조되는 지정학적 긴장 등이 포함된다.경제학자들이 흔히 "외부 효과"라고 부르는 이러한 사회적, 환경적 영향에 대한 대가는, 생산된 고급 수산물이 소비되는 곳에서 멀리 떨어진, 사료 원료가 채취되고 가공되는 빈곤국들이 주로 치르고 있다.감비아와 모리타니에서 진행된 조사에 따르면, 과거 지역 공동체를 지탱했던 물고기들이 수출용 어분 공장으로 유입되면서 이 산업이 식량 불안정을 유발하는 과정이 포착되었다. 러시아 극동의 외딴섬들과 중국 신장 지역의 보고서에서는 선박, 양식장, 공장에서의 강제 노동 실태가 상세히 기록되었다. 인도와 페루를 포함한 다른 국가들에서는 이 산업이 수질 오염이나 수천 톤의 부패한 물고기를 삶는 공장 악취로 촉발된 노동자 파업 및 주민 시위 등 최소 80건의 민생 소요 사태와 연관되어 있었다. 세네갈에서는 어분 산업으로 인해 지역 어민들이 일자리를 잃자, 이들이 배를 팔거나 개조하여 유럽으로 탈출하는 사례가 늘고 있다. 이들은 통상 스페인 카나리아 제도까지 약 930마일의 해로를 이용하는데, 이 항로에서는 2025년 한 해에만 3,000명 이상이 목숨을 잃었다.세네갈의 21세 어민 셰이쿠 오마르는 스페인으로 가려다 어선이 전복되어 30명이 사망한 후 구조되어 2024년 9월 해변에 앉아 "우리는 어부지만 여기에 물고기가 남아있지 않아 떠났다"고 말했다.2년간의 조사를 통해 64개국 1,400개 이상의 어분 공장을 포함한 글로벌 어분 산업 전체의 지도가 작성됐으며, 어선에서 가공 공장, 사료 공장, 양식장, 수산물 유통업체로 이어지는 공급망이 추적됐다. 취재에는 수십 개국 출신의 기자 수십 명이 참여하여 공장과 양식장을 방문하고 해상에서 어분 운반선에 승선했다.조사 결과 어분 산업은 지정학적 긴장도 고조시키는 것으로 나타났다. 예컨대 2021년 에게해에서 불법 저인망 어업을 하던 터키 선박 10여 척이 과학자들이 자신들의 활동을 촬영하기 시작하자 그리스 조사선을 들이받으려 했다. 2018년 세네갈 생루이에서는 모리타니 해안경비대가 어민 1명을 총격 사살한 후 폭동이 일어났는데, 모리타니 측은 이것이 어분 선박의 국경 침범에 대응한 것이라고 밝혔다. 모로코는 1970년대 중반부터 서사하라를 군사적으로 점령해 왔으며, 이는 10차례 이상의 유럽연합 법원 판결과 여러 유엔 결의안에서 불법으로 규정됐다. 그럼에도 모로코 선박들은 서사하라 수역에서 정기적으로 조업하고 있으며, 불법 포획한 어류를 서사하라 내 공장에서 어분으로 가공한 후 모로코산으로 표기하여 전 세계 양식장에 수출하고 있다. 이 물고기와 어분을 서사하라 밖으로 운반하는 트럭들을 둘러싼 무력 충돌로 인해 2020년 양국 간의 29년 된 휴전 협정이 파기되기도 했다.이러한 글로벌 공급망의 비극은 수산물 소비량이 세계 최고 수준인 한국인의 식탁과도 결코 무관하지 않다. 한국은 이미 이 거대한 '외부효과'의 주요 소비처 중 하나로 얽혀 있다.2020년 기준 한국은 수산물의 3분의 1을 수입했다. 한국이 어분 문제에 노출되는 가장 큰 경로는 국내 양식업보다는 매년 수입하는 50억 달러 이상의 수산물이다. 예를 들어, 2021년 기준 한국이 수입하는 새우의 10분의 1 이상이 에콰도르산이었다. 이마트 등 한국의 대형마트에서 판매되는 에콰도르 양식장 새우는 페루의 공장에서 생산된 어분을 먹고 자라는데, 이 공장들은 수차례의 민생 소요 사태와 연관되어 있으며 해양보호구역 내 조업, 쿼터 초과, 치어 포획 등 다양한 어업 위반 행위를 저지른 어선 수십 척을 소유하고 있다.2024년 12월, 페루의 대형 어분 기업 테크놀로지카 디 알리멘토스(TASA)는 한국 수입업체 서흥에 어유를 선적했다. 그 3주 전, 페루 침보테에서는 이 회사를 포함한 어분 기업들이 멸치 가격을 톤당 350달러에서 250달러로 인하하자 최소 500명의 시위대가 모여 항의했다. TASA 측은 성명을 통해 매입 가격은 글로벌 시장 가격을 고려하여 설정되며, 회사는 투명성, 형평성, 자유 경쟁의 원칙에 따라 운영된다고 밝혔다.인도에서의 조사에서는 어분 공장과 관련된 최소 18건의 소요 사태와 최소 20건의 수질 또는 대기 오염 사례가 확인됐다. 2019년 인도 공장 블루라인 푸즈는 폐수 무단 방류로 정부 당국에 의해 일시 폐쇄됐으며, 이웃 주민들과 시설을 점검한 NGO 조사관들로부터 악취에 대한 비판을 받았다. 인도 어분의 약 3분의 1을 생산하는 무카 그룹 소유의 여러 공장도 법원 기록, 주민들의 페이스북 불만 제기, 600명 이상이 서명한 온라인 청원 등에 따르면 수년간 독성 물질 방류와 악취로 인한 항의에 직면했다.2020년 11월 정부 조사관들은 고아에 위치한 유나이티드 마린 프로덕츠 어분 공장 운영자가 독성 폐수를 비밀리에 처분하여 지하수를 오염시킨 숨겨진 시추공들을 발견했다. 수산물 공급망 추적 온라인 도구인 '베이트 투 플레이트(Bait to Plate)'에 따르면, 이마트에서 판매되는 새우는 유나이티드 마린, 블루라인 푸즈, 무카 그룹의 어분을 먹고 자란다.무카 그룹은 '아웃로 오션 프로젝트'에 보낸 이메일 답변에서 모니터링 및 점검 강화, 그리고 오염 방지 기준을 준수하기 위한 "폐수처리장(ETP) 및 악취 제어 시스템에 대한 상당한 업그레이드 투자"를 통해 오염 문제를 해결했다고 밝혔다. 또한 자사 시설들이 "회사의 운영이 승인된 환경 기준치 내에 있음을 확인하는" 국가 승인을 보유하고 있다고 덧붙였다. 이어 "자사 시설들은 세계적으로 인정받는 기관들의 인증을 받아 품질, 안전, 지속 가능성의 최고 기준을 충족하고 있다"고 주장했다. 유나이티드 마린 측은 혐의를 부인했다. 블루라인 푸즈와 이마트는 취재 요청에 응하지 않았다.바다는 특히 무겁고 눈에 보이지 않는 부담을 짊어지고 있다. 전 세계 야생 포획 어류의 5분의 1 이상이 인간의 직접 소비가 아닌 용도, 특히 양식 사료와 닭·돼지 사료로 사용된다. 이번 조사는 30개국 이상 수역에서 운항하는 어분 생산 관련 선박 2,400여 척을 분석했다. 그 결과 대부분의 선박이 해양 관련 주요 시민사회단체들이 정한 산업 어선의 책임성 기준인 '수산업 투명성을 위한 글로벌 헌장'을 완전히 준수하지 않는 것으로 나타났다. 예를 들어, 선단 중 공개된 위치 정보를 보유한 선박은 30% 미만이었고, 고유 선박 식별 번호(선박 번호판)를 보유한 선박은 25% 미만이었다. 이러한 불투명성은 선단을 단속하기 어렵게 만든다.조사 대상 어분 선박들이 양륙한 어종의 최소 절반은 과학적 연구에 의해 "과도하게 개발됨(overexploited)" 또는 그보다 나쁜 상태로 분류되었다. 이 선단의 선박 대부분은 선망선이나 저인망선으로, 거대한 그물을 전개하여 밀집된 물고기 떼를 포획한다. 두 어구 유형 모두 높은 수준의 낭비를 동반하며, 정기적으로 상당한 양의 혼획물과 비표적 어종을 끌어올린다. 글로벌 어분 선단 중 최소 165척은 바닥 저인망선으로, 가중치를 단 그물로 해저를 긁어 통과하는 경로의 거의 모든 것을 파괴하는 특히 파괴적인 형태의 어업이다. 지속 불가능한 어업 문제는 과도한 정부 보조금으로 인해 너무 많은 선박이 운항을 유지하면서 가중되고 있으며, 이미 압박을 받고 있는 어장에 대한 부담을 가속화하고 있다.파울리는 "양식업의 진정한 영향에 대한 모든 회계 처리는 양식장이 아니라 사료에서 시작돼야 한다"며 "그러한 관점의 회계 처리는 업계가 제시하는 것과는 전혀 다른 그림을 보여준다"고 말했다.인류 역사 대부분에서 인간은 생태계가 스스로 생산한 것(야생 물고기, 방목 동물, 인간용 작물)을 먹고살았다. 가축은 주로 풀과 인간이 먹지 않는 농업 부산물을 먹고 생존했다. 오늘날 우리는 다른 방식을 취한다. 인간이 먹을 수 있는 식량을 기르거나 잡아 동물에게 먹이며, 특히 산업적 축산업과 양식업에서 그러하다. 이러한 칼로리는 소비되기 전에 전환된다.이러한 글로벌 변화는 먹이 사슬을 재편하여 양식장 바다를 공학적인 칼로리 가공 시스템으로 전환시켰다. 누가 무엇을 먹고, 에너지가 식물에서 동물로, 그리고 인간으로 어떻게 이동하는지를 포함한 자연적 먹이 그물은 이제 생태계에 의해 결정되지 않는다. 그것은 산업적 설계에 의해 형성된다. 동물은 폐기물을 식량으로 전환하던 저축 계좌와 같은 존재에서 벗어나, 대두 및 어분과 같이 글로벌하게 거래되는 사료 원료에 의해 조종되는 생물학적 공장처럼 변모했다.'어류와 수산업(Fish and Fisheries)' 저널에 발표된 2017년 연구에 따르면, 전 세계적으로 어분 생산에 사용되는 어획량의 약 90%는 인간이 먹을 수 있는 수준이다. 전 세계 대부분의 어분 공장은 가공 폐기물이나 식용 불가능한 부산물이 아닌 온전한 물고기에 의존하고 있어, 지역의 단백질 부족을 더욱 심화준다.옥수수, 대두, 곡물, 그리고 어분과 같은 성분을 결합하여 가축을 더 빠르고, 더 크고, 더 효율적으로 키우는 사료 과학은 현대 문명 발전의 중심에 있었다. 축산 기술은 메소포타미아에서 이집트에 이르는 이른바 비옥한 초승달 지대에서 약 12,000년 전에 등장했다. 관개 및 쟁기와 같은 혁신과 더불어 가축화는 인간이 안정적인 식량 시스템을 구축하고, 영구 정착하며, 궁극적으로 도시를 발전시킬 수 있게 했다. 목축이 열린 땅에서 동물을 방목하는 방식에서 우리에 가두는 방식으로 전환됨에 따라, 인간은 균형 잡힌 식단을 제공할 책임을 맡게 되었으며, 이는 오늘날 산업용 사료 시스템의 초기 전구체가 되었다.크리스틴 A. 윈터스틴은 2021년 저서 '어분 혁명(The Fishmeal Revolution)'에서 남미 태평양 연안의 차갑고 영양이 풍부한 훔볼트 해류가 어떻게 단백질 광산으로 재해석되었는지 추적한다. 그녀는 이러한 전환이 페루를 전 세계 생산량의 약 4분의 1을 차지하는 글로벌 어분 초강대국으로 만들었다고 주장한다. 어분은 제2차 세계대전 이후 북유럽과 미국을 중심으로 한 산업용 양계 및 양돈업의 확장을 지탱하는 중요한 투입재가 되었고, 이후 양식업으로 이어졌다. 그 이후 이 모델은 페루를 넘어 서아프리카와 동남아시아로 확산됐다.현대 양식업은 이점이 있다. 물고기 양식은 수백만 명의 사람들에게 연중 저렴한 단백질에 대한 접근성을 제공한다. 예를 들어 인도에서 양식업은 특히 여성들에게 중요한 일자리 원천이다. 방글라데시에서는 물고기 양식이 전반적인 물고기 가격 하락을 이끌어 저소득 가구의 접근성을 높였다. 대두 및 어분과 같은 사료 성분과 미국으로의 운송 비용을 감안하더라도, 틸라피아와 대서양 연어를 포함한 특정 양식 어류는 소고기나 돼지고기보다 파운드당 온실가스 배출량이 적다.조개, 굴, 가리비, 홍합과 같은 패류 채취는 사료가 필요하지 않기 때문에 특히 지속 가능한 형태의 양식업이다. '네이처 푸드(Nature Food)'의 2020년 논문에 따르면, 이 유형의 양식업은 탄소 발자국이 매우 낮고 탄소 포집의 형태로 기능할 수 있는 껍데기를 생산한다. 2020년 기준 글로벌 양식업의 약 3분의 1은 외부 사료 투입을 필요로 하지 않았다.사료업계는 어분과 어유에 대한 의존도, 특히 온전한 물고기나 인간이 먹을 수 있는 물고기의 사용을 줄이고 있음을 강조해 왔다. 그러나 양식업 전반이 성장함에 따라 어분 수요도 증가하고 있으며, 유엔식량농업기구(FAO)에 따르면 2022년에서 2032년 사이 전 세계 어분 생산량은 주로 부산물 처리를 통해 거의 10% 증가할 것으로 예측된다. 국제어분어유협회(IFFO)의 대변인 베로니크 자민은 자국 산업과 관련된 지속 가능성 우려에 대한 질문에 물고기 양식이 "가장 효율적인 동물 단백질 시스템"이라고 답했다. 그녀는 "자사의 역할이 어떤 시장이 어분과 어유를 사용해야 하는지 조언하는 것이 아니다"라고 덧붙였다. 또한 "지속 가능성 프레임워크가 실제 경제 현실을 무시한다면 작동하지 않을 것"이라며 수산물 기업들은 "사람들이 실제로 구매하고 먹기를 원하는 것"에 대응해야 한다고 말했다.어분과 어유에서 벗어나려는 노력은 난항을 겪어왔다. 연구자들은 육식성 양식 어류를 위한 다양한 잠재적 대체 식량원(해조류, 카사바 폐기물, 동애등에 유충, 곰팡이 및 박테리아가 생산하는 단세포 단백질, 심지어 하수까지)을 확인했다. 그러나 대규모로 저렴하게 생산되는 것은 없다. 이러한 대안들은 양식 어류의 성장을 지원하는 영양소 범위, 특히 오메가-3가 부족한 경우가 많다. 곤충 밀과 같은 특정 옵션은 비용이 많이 들며, 결과적으로 사료 회사들이 이러한 "친환경" 대안에 프리미엄을 지불할 의사가 제한적이었다.현재로서는 야생 물고기를 잡아 사료로 환원하는 패턴이 지속되고 있으며, 이 생산에 따르는 많은 비용은 다른 곳으로 전가되고 있다. 여러 대륙과 대양에 걸친 취재는 그 비용이 얼마나 다양한지 보여주었다. 칠레에서는 수백 명의 시위대가 어분과 관련된 과도한 어업으로 촉발된 어기 조기 마감에 항의하며 타이어를 태우고 해안 고속도로와 철로를 차단했다. 러시아에서는 어류 가공 노동자들이 외딴 지역의 고립된 회사 마을에 감금되거나, 해안에서 멀리 떨어진 선박에 갇혀 지냈다. 한 노동자는 어분 공장을 다룬 TV 전화 연결 프로그램에 참여하여 푸틴에게 "사람들이 갈 곳도 없고 돈도 없다"며 "제발 도와달라"고 호소했다.여러 러시아 공장들은 삼영수산, 퍼시픽코스트, 더블유에이치글로벌 등을 포함한 한국 기업들에 어분을 직접 공급했다. 이 기업들은 대기 오염 불만 5건, 그리고 연령 위반, 부당 해고, 노동법 위반, 안전하지 않은 근무 환경, 확인된 노동자 사망 1건을 포함한 노동 및 인권 위반 9건이 기록된 러시아 공장들로부터 어분을 공급받았다. 삼영 측은 취재 요청에 응하지 않았다.2025년 한국은 중국으로부터 10억 달러 이상의 수산물을 수입했는데, 중국은 양식업을 빠르게 확장하고 있으며 현재 어획량의 4배가 넘는 물고기를 기르고 있다. 이번 조사는 중국의 확장되는 양식 산업에서 강제 노동과 토지 수용 같은 비용 절감 전술의 숨겨진 역할을 드러냈다. 이 붐에서 가장 빠르게 성장하는 지역 중 하나는 중국의 산악 및 사막 내륙 서부, 특히 정치적 탄압이 심한 것으로 알려진 티베트와 신장이다.티베트에서 중국 정부는 약 50만 명의 티베트인을 이주시켰고, 수력 발전 댐 및 양식장과 같은 개발 프로젝트를 위해 마을과 사원을 철거했다. 휴먼라이츠워치(Human Rights Watch)의 2024년 보고서에 따르면, 이 과정에서 반복적인 가정 방문, 형사 고발 위협, 이주 거부 시 공공요금 차단 경고 등 강압적인 전술이 자주 사용됐다. 이러한 정책에 대응하여 최소 169명의 티베트인이 경찰서, 사원, 또는 공공 광장에서 주로 카메라 앞에서 분신했다. 신장에서는 100만 명 이상이 구금 캠프에 갇혔고, 정부는 대규모 토지 압류, 강제 불임 수술, 모국어 사용 또는 종교·문화적 전통 실천에 대한 형사 처벌을 단행했다. 이번 조사는 신장과 티베트에서 연간 약 5억 달러 상당의 양식 수산물을 생산하는 1,200개 이상의 양식장 지도를 작성했다.미국은 신장 지역이나 해당 지역의 소수 민족 노동자에 의해 "전체 또는 일부" 생산된 모든 상품의 수입을 국가 주도 강제 노동으로 제조됐다는 전제하에 금지하고 있다. 티베트에 대해서는 그러한 법이 존재하지 않는다. 한국은 그와 동등한 전면적 수입 금지 조치는 없으나, 2024년 기준 정부는 수입되는 수산물 화물을 스크리닝하는 프로그램을 개발 중이었다.신장 최대의 양식장 운영업체인 톈윈 유기농업(Tianyun Organic Agriculture)은 2024년 2월부터 한국 수출 허가를 보유하고 있었으나, 해당 등록은 2026년 2월에 만료되었다. 톈윈은 이 기간 동안 선적 물량을 보내지 않았다.수산물 생산이 글로벌화되면서 공급망은 더 길어졌고, 소비자가 그것이 지속 가능하게 또는 합법적으로 채취되었는지 알기는 더 어려워졌다. 수산물을 판매하는 대부분의 대형마트들 역시 추적이 어렵고 비용이 많이 들기 때문에 실상을 알지 못한다. 조지타운 로스쿨 교수이자 공급망 전문가인 로버트 K. 스텀버그는 이것이 부분적으로 대형마트들이 통상 도매상으로부터 구매하고 공급업체를 거의 추적하지 않기 때문이라고 말했다. 다른 이유는 '그럴듯한 부인(plausible deniability)'일 수 있다고 그는 덧붙였다. "기업들은 문제를 인지하지 못하면 비난이나 문제를 해결해야 할 책임에서 벗어날 수 있다."정부 규제 당국이 공급망에서 지속 불가능하거나 불법적, 또는 비윤리적인 관행을 근절하는 데 부족함을 드러낸 상황에서, 업계 주도의 인증 프로그램들이 그 공백을 메우려 해왔다. 비판론자들은 이러한 프로그램들이 하류 고객들에게 공급망을 더 깊이 들여다볼 필요를 회피하게 만드는 '지속 가능성 연막'으로 기능한다고 말한다. 이 프로그램들은 일반적으로 해양 범죄에 집중하면서 선박에서의 노동 착취는 대부분 간과한다. 전략적 소송 비영리 단체인 기업책임랩(Corporate Accountability Lab)의 수석 변호사 앨리 브루드니는 육지의 가공 공장이나 양식장에서 인증 프로그램들이 공장 관리자가 제공하는 확약의 진위 여부를 확인하기 위한 진짜 불시 점검을 수행하는 경우가 드물다고 말했다. 대신 프로그램들은 종종 검사관이 나타나기 전에 기업에 미리 통지하여, 위반 사항이 없도록 현장을 정리할 기회를 준다. 해상에서도 이러한 프로그램들은 감사관이 범죄가 가장 흔하게 발생하는 해상의 선박을 직접 방문하여 상태를 확인하기보다 선장의 자가 보고 정보에 의존하는 경우가 많다.'베스트 양식 관행(BAP)' 프로그램을 운영하는 글로벌수산물동맹(The Global Seafood Alliance)의 대변인 데반 메서브는 자사 조직이 "전체 양식 생산 체인"을 커버하기 때문에 양식 수산물을 위한 "가장 종합적인 프로그램"을 나타낸다고 말했다. 그러나 사료 공장에 원료를 공급하는 어선의 노동자를 보호하는 것은 감사가 엄격히 항구에서 이루어지고 채취 조건을 목격하지 못하기 때문에 "엄청난 과제"라고 그녀는 덧붙였다. 그녀는 자사 조직이 사료 공장들로 하여금 어분이나 어유에 사용하는 물고기의 대부분을 마린트러스트(Marin Trust) 및 해양관리협의회(MSC)와 같은 공인 인증 프로그램에서 조달하도록 요구함으로써 업계가 불법 및 과도한 어업에 대응하도록 돕고 있다고 부연했다.이러한 인증 프로그램에 힘입어 수산물 기업들은 자사 수산물의 윤리성과 지속 가능성에 대한 마케팅 주장을 정기적으로 펼친다. 종종 이러한 주장들은 사료를 생산하는 선박이나 공장을 포함하여 공급망 상류의 범죄나 사회적 문제를 계산에 넣지 않는다. 이러한 단절은 수산물 기업과 대형마트에 증가하는 법적 리스크를 창출하고 있다. 2020년 이후 미국 6개 관할 구역에서 6개 수산물 기업을 상대로 허위 광고를 주장하는 소송이 최소 9건 제기됐다. 법적 고발은 공통된 패턴에 집중됐다. 제품을 지속 가능하거나 윤리적으로 조달된 것으로 묘사하는 마케팅 주장과, 그렇지 않음을 시사하는 공급망 증거의 결합이다. 원고들은 "지속 가능한", "친환경적인", "천연의", "야생 포획", "메인주 연안산"과 같은 언어뿐만 아니라 노동자 안전 기준에 대한 주장에 이의를 제기했다.최소 4건의 사례에서 어분이나 어유의 사용 및 그것이 산업적 어업과 생태계 고갈로 연결되는 점이 해당 제품들이 환경적으로 지속 가능하지 않다는 논거의 중심이 됐다. 추가적인 혐의에는 어선에서의 강제 노동과 유해 농약 및 항생제 의존이 포함됐다. 이 기간 동안 수산물 기업들은 허위 광고 소송을 해결하기 위해 200만 달러 이상의 합의금을 지불했다. 아웃로 오션 조사는 소송에서 인용된 것과 유사하거나 더 강력한 마케팅 주장을 한 800개 이상의 수산물 기업을 분석했으며, 그 결과 기업의 절반 이상에서 공급망 내에 기록된 범죄나 우려 사항이 있음을 확인했다.캐나다의 지속 가능한 수산물 단체인 시초이스(SeaChoice)의 전 연구 컨설턴트 다나 클리블리는 많은 산업이 이미 공급망에 묻힌 인권 침해와 환경 파괴를 인식하기 시작했다고 말했다. 그녀는 "땀 흘리는 의류 공장(sweatshop garments)", "블러드 다이아몬드", "공정무역 커피"를 예로 들었다. 그러나 전 세계가 더 많은 단백질을 찾고 양식업에 더 의존함에 따라 수산물이 그러한 정밀 조사를 직면하는 것은 더 느렸지만, 향후 변화할 수 있다고 그녀는 말했다. 특히 더 많은 정부가 불법이나 지속 불가능한 관행과 연계된 수입을 제한하기 시작할 때 그러할 것이라고 덧붙였다. 그녀는 "그때가 되면 투자자들은 평판 리스크가 아닌 실질적 리스크를 보게 될 것이고, 기업들은 조정해야 할 것"이라고 말했다.A1. 대중적인 양식 품종인 연어, 새우, 도미 등은 '육식성' 어종입니다. 이들을 기르기 위해서는 야생에서 잡은 작은 물고기들을 통째로 갈아 만든 '어분(Fishmeal)'과 '어유' 사료가 필수적입니다. 글로벌 양식업의 3분의 2가 이 사료 체계에 의존하고 있으며, 일부 양식 연어는 출하 전 자기 몸무게의 6배에 달하는 야생 포획 어류를 먹어치웁니다. 결과적으로 양식업의 무분별한 확장은 해양 생태계를 구원하는 것이 아니라, 사료용 야생 물고기 남획을 유도해 해양 고갈을 가속화하는 역설을 낳고 있습니다.A2. 워싱턴 DC의 언론 단체 '아웃로 오션 프로젝트'의 2년여간의 조사에 따르면, 사료 원료가 조달되는 빈곤국들과 외딴 지역이 극심한 대가를 치르고 있습니다. 서아프리카 감비아와 모리타니에서는 지역 공동체의 주식이었던 물고기가 수출용 어분 공장으로 가면서 식량 불안정이 생겼고, 세네갈에서는 생계를 잃은 어민들이 위험한 밀입국 선박에 올랐다가 수천 명씩 목숨을 잃고 있습니다. 또한 러시아 극동 선박 및 공장, 중국 신장·티베트의 양식장 등에서는 소수민족의 강제 노동과 토지 수용, 노동자 사망 사고 등이 광범위하게 은폐된 채 진행되고 있습니다.A3. 한국은 연간 50억 달러가 넘는 수산물을 수입하는 대국이며, 우리가 대형마트에서 구매하는 수입산 수산물이 이 비윤리적인 공급망과 직접 닿아 있습니다. 예컨대 마트에서 판매되는 에콰도르산 양식 새우는 해양보호구역 내 불법 조업을 일삼고 주민 소요 사태를 일으킨 페루 공장의 어분을 먹고 자랐습니다. 또한, 유통되는 일부 새우들은 인도에서 독성 폐수를 무단 방류해 지하수를 오염시키고 주민 시위를 유발한 어분 기업들(무카 그룹, 블루라인 푸즈 등)의 사료를 소비했습니다. 국내 기업들이 공급망 추적의 어려움을 핑계로 이를 방치할 경우, 글로벌 시장에서 급증하는 그린워싱 소송 및 수입 규제 조치와 같은 실질적인 평판·재무적 리스크를 피할 수 없을 것입니다.