아틀라스 '라보나 킥' 어떻게 성공했나…현대차 훈련법 공개

▲ 로봇 아틀라스

현대자동차가 공식 유튜브 채널에 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇 아틀라스가 축구 동작을 학습하며 로보틱스 기술을 영역을 확장하는 과정을 담은 영상을 공개했다고 오늘(5일) 밝혔습니다.아틀라스는 발놀림과 패스, 슈팅 같은 기본 동작부터 다리를 교차해서 차는 라보나 킥(Rabona Kick)의 변형인 '고스트 라보나 킥' 같은 수준 높은 동작을 구현하며 주목받았습니다.보스턴다이내믹스도 공식 블로그에서 아틀라스가 수준 높은 축구 기술을 어떻게 훈련해왔는지 설명했습니다.보스턴다이내믹스 연구진은 휴머노이드 로봇이 자연스럽게 움직이기 위해 필요한 균형, 타이밍, 협응, 적응 능력을 학습하기 위한 최적의 환경으로 축구를 활용했다고 설명했습니다.현대차와 보스턴다이내믹스는 세계적인 축구 선수들의 동작을 모션캡처로 수집한 뒤 아틀라스의 신체 구조에 맞게 변환하는 리타게팅 과정을 거쳐 학습 프로그램을 설계했습니다.이후 강화학습을 통해 아틀라스가 반복적으로 동작을 익히도록 했으며, 클라우드 GPU 환경에서 수천 개의 시뮬레이션을 동시에 수행해 단 24시간 만에 사람 기준 약 1년에 해당하는 시행착오를 경험하도록 했습니다.특히 고스트 라보나 킥은 기존 라보나 킥에 수비수를 속이는 페인트(feint) 동작을 더한 고난도 축구 기술로, 빠른 방향 전환과 도약, 착지, 강한 킥 동작이 결합된 고난도 기술로, 휴머노이드 로봇의 물리적 제어 한계를 시험하는 기술로 평가됩니다.보스턴다이내믹스는 아틀라스가 축구를 통해 습득한 움직임이 로보틱스 기술 고도화에 중요하다고 설명했습니다.예를 들어 킥 동작을 통해 타이밍과 힘 생성, 협응 능력을 익히고 복잡한 동작을 통해 회전 운동, 체중 이동, 전신 제어 능력을 발전시킬 수 있다는 것입니다.이를 향후 물류·제조 현장에서의 물체를 다루고 이동하는 작업 수행 능력으로 확장할 수 있습니다.최근 아틀라스는 23㎏의 냉장고를 옮기는 작업도 선보이며 높은 수준의 전신 제어 능력을 입증했습니다.현대차와 보스턴다이내믹스는 앞으로도 다양한 도전 과제를 통해 아틀라스의 움직임 능력을 발전시키고 차세대 휴머노이드 로봇 개발을 이어갈 계획입니다.(사진=현대차 제공, 연합뉴스)