김시우, PGA 투어 메모리얼 토너먼트 첫날 23위…임성재 33위

▲ 김시우

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김시우가 미국프로골프(PGA) 투어 특급대회(시그니처 이벤트) 더 메모리얼 토너먼트(총상금 2천만 달러) 첫날 이븐파로 출발했습니다.김시우는 오늘(5일) 미국 오하이오주 더블린의 뮤어필드 빌리지 골프클럽(파72)에서 열린 대회 1라운드에서 버디 4개와 보기 4개를 맞바꾸며 이븐파 72타를 쳐 공동 23위에 올랐습니다.공동 1위로 나선 윈덤 클라크, J.J. 스펀, 라이언 제러드(이상 미국), 토미 플리트우드(잉글랜드·이상 5언더파 67타) 등과는 5타 차이입니다.지난 달 25일 끝난 더CJ컵 바이런 넬슨에선 3라운드까지 선두를 달리다 최종 라운드에서 클라크에게 우승을 내주고 준우승을 따낸 김시우는 찰스 슈와브 챌린지를 건너뛰며 시즌 첫 승을 노리고 이번 대회를 준비했습니다.이번 대회 '우승 후보 2위'로 평가받은 김시우는 2번 홀(파4)에서 5.8m 퍼트를 떨어뜨리며 첫 버디를 잡은 뒤 5번 홀(파5)에서도 8.2m 장거리 퍼트에 성공하며 기분 좋게 출발했습니다.김시우는 7번 홀(파5)에서도 두 번째 샷이 그린 앞 벙커에 빠졌지만 버디로 홀 아웃하며 3타를 줄였습니다.하지만 김시우는 8번 홀(파3)에서 첫 번째 샷을 벙커에 빠뜨린 뒤 두 번째 샷마저 그린에 올리지 못해 첫 번째 보기를 범했고, 이어진 9번 홀(파4)에서 연속 보기에 그쳐 상승세를 잇지 못했습니다.김시우는 13번 홀(파4)에서 버디를 잡았지만 14번 홀(파4) 보기로 제자리걸음을 한 뒤 16번 홀(파3)과 17번 홀(파4)마저 연속 보기를 적어내고 18번 홀(파4)에서 5m 버디 샷에 성공하며 이븐파로 1라운드를 마무리했습니다.함께 출전한 임성재는 버디 3개와 보기 4개로 1오버파 73타에 그치며 공동 33위로 출발했습니다.2번 홀(파4)에서 첫 버디를 잡은 임성재는 4~5번 홀 연속 보기에 이어 8번 홀(파3) 버디와 9번 홀(파4) 보기를 이어가며 좀처럼 타수를 줄이지 못했습니다.10번 홀(파4) 보기로 출발한 임성재는 15번 홀(파5)에서 버디를 잡았지만 나머지 홀을 파로 마무리하며 세계 랭킹 3위 캐머런 영(미국) 등과 함께 공동 33위에 이름을 올렸습니다.더CJ컵 바이런 넬슨에서 김시우를 따돌리고 역전 우승에 성공하며 통산 4승째를 올렸던 클라크는 이글 1개, 버디 5개, 보기 2개로 5언더파 67타를 쳐 공동 1위에 오르며 통산 5승째를 향해 기분 좋게 출발했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)