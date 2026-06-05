'10대' 안드레예바 vs '신데렐라' 흐발린스카…프랑스오픈 결승 맞대결

▲ 미라 안드레예바

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'10대 강자' 미라 안드레예바(8위·러시아)와 '예선 통과자' 마야 흐발린스카(114위·폴란드)가 2026 프랑스오픈 테니스대회(총상금 6,172만 3천 유로) 여자 단식 우승 트로피를 두고 격돌합니다.안드레예바는 현지시간 4일 프랑스 파리의 롤랑가로스에서 열린 대회 12일째 여자 단식 준결승에서 마르타 코스튜크(15위·우크라이나)에게 2-0(6-1 6-3)으로 승리했습니다.이어진 경기에서 흐발린스카가 디아나 슈나이더(23위·러시아)를 2-0(7-6 <7-4> 6-4)으로 물리치면서 결승 대진이 완성됐습니다.만 19세 안드레예바는 여자 테니스 차세대 간판을 논할 때 첫손에 꼽힙니다.2022년 프로로 데뷔, 처음 메이저 무대에 오른 2023년부터 윔블던 16강에 진출하는 등 강자의 위용을 뽐내왔습니다.프랑스오픈에서 2023년 32강, 2024년 4강, 지난해 8강의 성적을 냈던 그는 올해는 처음으로 메이저대회 결승에 오르며 정점을 앞뒀습니다.올 시즌 코스튜크에게 마드리드오픈 결승을 포함해 두 차례 패했던 안드레예바는 이번 준결승 승리로 설욕에 성공했습니다.올 시즌 35승째를 수확하며 올해 여자프로테니스(WTA) 투어 최다승 단독 1위를 질주하며 2위 엘리나 스비톨리나(우크라이나)에게 3승을 앞섰습니다.파워에 기술까지 갖춘 안드레예바는 마인드 컨트롤에 서투른 게 마지막 과제로 지목됐습니다.2023년 프랑스오픈에서 공을 관중석으로 쳐서 보내고 그해 윔블던에서는 한 경기에서 라켓을 코트 바닥에 두 번이나 집어던졌다가 징계를 받았습니다.지난해 프랑스오픈 8강전에선 당시 361위였던 프랑스의 로이스 보아송에게 예상 밖의 패배를 당했는데, 프랑스 팬들의 일방적인 상대 응원에 감정적으로 흔들린 탓이 컸습니다.올해는 한결 차분해진 모습으로 코트를 지배하고 있습니다.명코치로 불리는 콘치타 마르티네스(스페인)를 2024년 영입한 뒤 달라졌다는 평가를 받습니다.안드레예바는 준결승 뒤 "너무 집중한 나머지 공의 솜털까지 보일 정도였다"며 "마드리드 결승의 설욕을 했고, 생애 첫 메이저 결승에 올라 정말 기쁘다"고 말했습니다.24세의 흐발린스카는 이번 대회 최고의 '신데렐라'입니다.프랑스오픈 본선에 처음 진출한 그는 예선 3경기를 포함해 3주에 걸쳐 9경기를 치르며 단 한 세트만 내주고 결승까지 올랐습니다.이번 대회 전까지 메이저대회 통산 1승(2022년 윔블던)에 그쳤고, 클레이코트 WTA 투어 경기에서는 통산 2승이 전부였습니다.그런데도 1라운드 올림픽 금메달리스트 정친원(56위·중국)을 제압한 것을 시작으로 승승장구했습니다.상대 실수를 놓치지 않는 끈질긴 플레이가 빛을 발했습니다.슈나이더는 흐발린스카에게 패한 뒤 "코트 커버 범위가 엄청나고 경기를 잘 읽는다"며 "이겼다고 생각한 포인트에서도 흐발린스카가 있어야 할 곳에 있었다"고 혀를 내둘렀습니다.흐발린스카의 결승 진출은 그 자체로 역사가 됐습니다.프로 선수들의 메이저 대회 출전이 허용된 1968년 이후(오픈시대) 예선을 통과해 프랑스오픈 결승에 오른 첫 번째 선수가 됐습니다.오픈 시대 메이저대회 전체로 보면 2021년 US오픈에서 우승한 에마 라두카누(39위·영국)에 이은 역대 두 번째 예선 통과 결승 진출자입니다.폴란드 출신의 흐발린스카는 같은 나라 출신으로 프랑스오픈에서 4차례나 우승한 강자 이가 시비옹테크(3위·폴란드)와는 주니어 시절 복식 파트너로 호흡을 맞춘 인연이 있습니다.흐발린스카는 같은 2001년생 동갑인 시비옹테크가 세계 정상에 오르는 모습을 지켜보며 스스로에 대한 회의감이 컸다고 한 인터뷰에서 털어놓기도 했습니다.흐발린스카는 결승 진출을 확정한 뒤 "마치 꿈만 같다. 잘 자고, 차를 마실 것"이라며 "그리고 아마 테니스 경기를 볼 거다. 나는 좀 테니스광인 것 같다"며 웃었습니다.결승전은 현지 시간 6일 열립니다.(사진=AP, 연합뉴스)