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이정후, 시즌 네 번째 '4안타쇼'…시즌 타율 0.322

홍석준 기자
작성 2026.06.05 08:05 조회수
안타 치고 1루에서 더그아웃을 향해 세리머니 하는 이정후
▲ 이정후 선수

메이저리그 샌프란시스코 이정후의 방망이가 또 대폭발했습니다.

이정후는 오늘 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸패밀리필드에서 벌어진 미국프로야구 메이저리그(MLB) 밀워키 브루어스와의 방문 경기에 5번 타자 우익수로 출전해 5타수 4안타를 치고 1타점에 3득점을 올렸습니다.

이정후는 12경기 연속 안타에 시즌 4번째로 한 경기 4안타를 쳤습니다.

허리 근육통으로 부상자 명단에 올랐다가 돌아온 뒤 5월 30일에 4안타를 때렸고, 이틀 후인 지난 1일에 역대 한국인 타자 최초로 5안타를 몰아쳤습니다.

다시 나흘 만에 안타 4개를 친 이정후는 시즌 타율을 0.322로 올렸고, 55경기에서 19번이나 멀티 히트(한 경기 안타 2개 이상)를 쳤습니다.

이정후는 1대 0으로 앞선 1회 투아웃 1루 첫 타석에서 좌전 안타를 날렸습니다.

샌프란시스코는 후속타를 앞세워 3대 0으로 달아났습니다.

3회 노아웃 2루에서는 4대 1로 도망가는 우선상 1타점 2루타를 때렸습니다.

4회 2루수 땅볼로 쉬어 간 이정후는 7회에는 두 번이나 타석에 들어서 좌전 안타, 우전 안타를 잇달아 쳤습니다.

샌프란시스코는 홈런 2방 등 안타 20개를 터뜨리며 12대 9로 승리했습니다.

(사진=게티이미지코리아)
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