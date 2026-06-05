젠슨 황 오늘 최태원·정의선·구광모·이해진과 '삼소 회동'

▲ 지난번 방한 때, 최태원 SK 회장과 젠슨 황 CEO가 치맥 회동을 하고 있다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 7개월 만에 한국을 다시 찾아 국내 주요 기업 총수들과 서울의 명소에서 만찬 회동을 갖습니다.최태원 SK그룹 회장과 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등 국내 인공지능(AI) 반도체 및 피지컬 AI 산업을 대표하는 기업 총수들이 황 CEO와 흉금 없는 자리를 통해 의기투합할 것으로 보입니다.오늘(5일) 업계에 따르면 황 CEO는 오늘 오후 전세기 편으로 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 입국할 예정입니다.저녁에는 서울 시내에서 최태원·정의선·구광모 회장과 이해진 의장 등 국내 기업 총수들과 만찬 회동하는 것으로 공식 일정을 시작합니다.지난번 방한 때 서울 강남구 삼성동의 깐부치킨에서 이재용 삼성전자 회장, 정의선 회장과 만찬을 한 것이 '깐부회동'으로 큰 화제를 모은 데 이어 이번 자리도 황 회장과 국내 재계 총수들의 만남으로 주목받고 있습니다.이번 회동은 서울 마포구 홍대입구 또는 중구 을지로 등 번화가의 삼겹살 음식점에서 이른바 '삼소(삼겹살·소주) 회동'으로 열릴 것이 유력합니다.애초 성동구 성수동의 삼겹살 음식점이 회동 장소라는 관측이 나왔으나, 안전 관리와 현장 여건 등을 고려해 현재는 홍대입구가 거론되는 것으로 알려졌습니다.공개 행보를 즐기는 황 CEO의 평소 스타일을 볼 때 시민들과 자연스러운 소통을 겸해 야장 투어와 2차 자리가 이어질 수 있다는 관측도 제기됩니다.이들 자리에서는 고대역폭 메모리(HBM), AI 데이터센터, 자율주행, 로봇, 피지컬 AI 등 협력 방안이 폭넓게 논의될 것이란 관측이 나옵니다.SK그룹은 SK하이닉스를 통해 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)의 핵심 부품인 고대역폭 메모리(HBM)를 공급하고 있습니다.황 CEO는 최근 아시아 최대 정보기술(IT) 전시회 '컴퓨텍스 2026'에 마련된 SK하이닉스 부스를 찾아 HBM 웨이퍼에 "더 많이 만들어주세요"라는 문구와 함께 사인을 남기기도 했습니다.또한 SK그룹은 AI 데이터센터와 에너지·통신 인프라를 결합한 AI 생태계 구축에 속도를 내는 만큼 차세대 AI 반도체 공급과 AI 데이터센터 확대 측면에서 엔비디아에 최적의 협력 파트너라는 분석도 있습니다.현대차그룹과 엔비디아는 지난해 '깐부회동' 때 정의선 회장과 황 CEO가 만난 뒤 국내 피지컬 AI 역량 고도화를 위한 업무협약(MOU)을 체결하고, 30억 달러를 투자해 국내에 엔비디아 AI 기술 센터, 현대차그룹 피지컬 AI 애플리케이션 센터를 설립하기로 했습니다.현대차그룹은 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스' 고도화를 위해서도 엔비디아와 협업을 이어가고 있습니다.LG전자는 엔비디아의 범용 휴머노이드 추론 모델인 '아이작 GR00T(그루트)'를 기반으로 자체 피지컬 AI 모델을 개발하고 있습니다.또 엔비디아의 로봇 개발 플랫폼을 활용해 지능형 로봇의 현장 실증도 진행 중이고, AI 데이터센터용 냉각 설루션과 냉난방공조(HVAC) 사업 등 AI 인프라 사업도 육성하고 있습니다.LG AI연구원(엑사원)을 비롯한 LG이노텍(로봇 센싱·반도체 기판), LG유플러스(클라우드) 등 계열사도 여러 방면에서 엔비디아와 협력 확대 가능성이 거론됩니다.네이버는 로봇과 클라우드, 디지털트윈, 5G 특화망 등 미래 기술을 집중 개발 중으로, 엔비디아도 AI 인프라와 로봇, 데이터센터 등 사업에서 네이버와 협력 필요성이 제기됩니다.황 CEO는 주말에는 서울 잠실야구장에서 열리는 두산 베어스 프로야구 홈경기에서 시타자로 나서는 박정원 두산그룹 회장을 향해 시구할 예정입니다.두산로보틱스는 엔비디아의 AI·로보틱스 인프라를 활용해 산업 현장용 로봇 플랫폼 구축에 나서고 있습니다.㈜두산의 전자 BG(비즈니스그룹)는 엔비디아에 AI 가속기의 핵심 소재인 하이엔드 동박적층판(CCL)을 공급합니다.두산에너빌리티는 미국에서 AI 데이터센터 확장과 함께 발전용 가스터빈 수주를 확대하고 있습니다.