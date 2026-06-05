국제유가, 이스라엘·레바논 휴전합의에 반락…WTI 3%↓

무력 충돌을 지속해 온 이스라엘과 레바논이 휴전 이행에 합의하면서 4일(현지시간) 국제 유가가 하락했습니다.



이날 ICE선물거래소에서 8월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 95.03달러로 전장보다 2.8% 하락했습니다.



뉴욕상품거래소에서 7월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 93.04달러로 전장보다 3.1% 하락했습니다.



미국 국무부는 전날 워싱턴 DC에서 미국의 중재 하에 열린 회담 직후 발표한 공동성명에서 이스라엘과 레바논이 휴전 이행 조치에 합의했다고 밝혔습니다.



양국의 휴전은 미국과 이란 간 종전 합의 체결 기대감을 높이며 유가에 하락 압력을 키웠습니다.



국제 유가는 이스라엘의 레바논 공격에 따른 이란 측의 협상 중단 보도와 중동 지역 군사적 긴장 재고조 여파로 지난 3거래일 간 상승 흐름을 이어왔습니다.



어게인 캐피털의 존 킬더프 파트너는 로이터에 "시장은 또다시 협상 타결 기대에 전적으로 힘을 실어주고 있으며 공급 우려는 전혀 반영되지 않고 있다"라고 말했습니다.