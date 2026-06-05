뉴욕증시, 반도체 약세·헬스케어 강세…다우 1.7%↑·나스닥 0.1%↓

반도체 칩 제조사 브로드컴의 실적 실망감에 최근 증시 랠리를 주도해온 반도체 업종이 약세를 보이면서 뉴욕증시가 혼조세를 보이며 마감했습니다.



이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 874.86포인트(1.73%) 오른 51,561.93에 거래를 마쳤습니다.



이날 상승으로 다우지수는 사상 최고치 기록을 경신했습니다.



스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 30.63포인트(0.41%) 오른 7,584.31에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 23.02포인트(-0.09%) 떨어진 26,830.96에 각각 마감했습니다.



미국 반도체 기업 브로드컴이 전날 시장 예상치를 밑도는 실적을 발표하면서 기술주 랠리에 찬물을 끼얹었습니다.



브로드컴은 2분기 실적이 시장 전망에 못 미쳤을 뿐만 아니라 연간 AI 반도체매출 실적 전망을 상향하지 않아 투자자들에 실망감을 안기며 이날 12.59% 급락했습니다.



최근 두 달간 주가가 가파르게 오르며 기술주 랠리를 이끌었던 메모리 칩 제조사들도 차익실현 매물이 나오며 일제히 하락했습니다.



마이크론 테크놀로지가 이날 7.74% 급락했고, 샌디스크(-3.92%), 웨스턴디지털(-3.13%)도 낙폭이 컸습니다.



한편 헬스케어 업종과 금융업은 이날 상승하며 다우지수 강세를 주도했습니다.



유나이티드헬스는 월가 은행의 목표주가 상향에 이날 5.16% 올랐고, 일라이릴리(4.31%), 머크(4.85%) 등 제약업종도 상승했습니다.



JP모건체이스(3.34%), 뱅크오브아메리카(3.38%), 골드만삭스(4.96%) 등 은행주도 일제히 강세를 보였습니다.



블랙스톤(7.50%), 아레스 매니지먼트(6.01%), KKR(5.45%) 등 사모대출 운용사들 주가도 큰 폭으로 상승했습니다.



블랙스톤은 이날 2분기 중 대표 사모대출 펀드에 환매 요청이 펀드 순자산의 10%가 이뤄지고 환매 한도를 5%로 제약했다고 발표하면서도 2분기 후반부 들어 환매 요청이 감소했다고 밝혔습니다.



국제 유가는 이스라엘과 레바논이 휴전 이행에 전격 합의하면서 반락했습니다.



브렌트유 선물은 전장보다 2.8% 하락한 배럴당 95.03달러에, 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 전장보다 3.1% 하락한 배럴당 93.04달러에 각각 마감했습니다.