1. 민주당 12·국민의힘 4…서울 오세훈 '대역전극'



이번 지방 선거에서 광역단체장 16곳 가운데 민주당은 12곳, 국민의힘은 서울과 경남을 포함한 4곳에서 이겼습니다. 국회의원 재보궐 선거에선 민주당이 9석, 국민의힘이 4석, 무소속이 1석을 가져갔습니다.



2. '뼈아픈 승리' 어수선한 민주…국힘선 지도부 퇴진론



민주당은 이번 선거에서 서울시장 탈환에 실패하면서 정청래 대표 책임론이 제기됐습니다. 국민의힘 장동혁 대표는 희망의 불씨를 지켰다고 했지만 당 내부에선 지도부 총사퇴 요구가 나오고 있습니다.



3. 사흘째 봉쇄된 투표소…아직 옮기지 못한 2,000표



사상 초유의 투표용지 부족 사태가 발생한 잠실7동 제2투표소에선 사흘째 투표소 봉쇄가 이어지면서 2천 표 정도가 빠져나오지 못하고 있습니다. 어젯(4일)밤 봉쇄로 갇혀있던 투표소 관계자가 건강이 안 좋아져서 병원으로 이송되기도 했습니다.



4. 젠슨 황, 오늘 김포공항 도착…'삼소 회동' 계획



젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 오늘 오후 김포공항을 통해 우리나라를 방문합니다. 젠슨 황은 국내 주요 기업인들과 삼겹살에 소주를 곁들인 '삼소 회동'을 하는 등 나흘 간의 숨 가쁜 일정에 돌입합니다.