전 주한 미국대사들 "한국 정부가 '반미주의'? 시대착오적"

▲ 전직 주한미국대사인 필립 골드버그(오른쪽)와 캐서린 스티븐스(가운데)가 4일(현지시간) 워싱턴 DC에서 열린 한미경제연구소 세미나에서 발언하고 있다.

전직 주한미국대사들이 4일(현지시간) 이재명 정부가 '강경 좌파' 성향이며 미국보다 중국에 기울어있다는 월스트리트저널(WSJ)의 최근 외부 필진 칼럼에 반박했습니다.직전 대사인 필립 골드버그(2022∼2025년 재임)는 이날 워싱턴 DC에서 한미경제연구소(KEI) 주최로 열린 세미나에서 "(한국의) 진보 성향 정부들은 어떤 면에서는 우리의 국제정책에 대해 반사적으로(reflexively) 친미적 태도를 덜 보이는 경향이 있다"고 전제했습니다.그러면서도 이재명 대통령이 "무슨 급진 공산주의자 같은 사람이라는 식의 이야기는 어디서 나오는지 모르겠다"고 지적하며 "나는 그를 만나본 적이 있는데, 그런 인상을 받지 못했다. 그는 뛰어난 정치인(very good politician)이다. 그것은 어제 선거 결과(민주당의 지방선거 승리)를 통해서도 다시 한번 드러났다"고 강조했습니다.골드버그 전 대사는 "(이 대통령이) 미국과의 동맹, 특히 미국 핵우산의 가치를 잘 이해하고 있다. 그는 무역과 투자 문제처럼 매우 어려운 사안들에 있어서 트럼프 대통령과 협력하려고 노력해 왔다"며 WSJ 칼럼과 같은 평가에 "동의하지 않는다"고 말했습니다.캐서린 스티븐스(2008∼2011년 재임) 전 대사는 한국의 여론조사에서 "한미동맹에 대한 초당적인 지지가 계속 증가하고 있다"며 "이 대통령은 한국 국민 대다수가 강력한 한미관계를 원한다는 사실을 알고 있다"고 밝혔습니다.스티븐스 전 대사는 "그는 반미주의와 특정 정책에 대한 반대 사이에는 차이가 있다는 점도 알고 있다"며 "오늘날 한국 정치에 대해 말할 때 '반미주의'는 매우 시대착오적으로 들린다"고 주장했습니다.WSJ은 지난 1일 한국군과 주한미군이 함께 사용하는 오산 공군기지에 대한 특검 압수수색, 쿠팡 개인정보 유출 사건 수사, 정동영 통일부 장관의 한미 공유 기밀정보 공개 언급 논란 등을 열거하며 한미동맹에 대한 위협이 커지고 있다는 취지의 보수성향 인사 2명의 칼럼을 게재했습니다.이와 관련, 마코 루비오 미 국무장관은 전날 연방하원 청문회에서 "민주주의 국가에선 때로는 일본의 경우처럼 미국의 국익에 더 우호적인 지도자를 선출하기도, 때로는 다른 관점을 가진 지도자를 선출하기도 한다"며 "이것이 민주주의 국가들을 상대할 때의 독특한 측면"이라고 말했습니다.골드버그 전 대사는 한국이 '안미경중'(安美經中·안보는 미국, 경제는 중국) 노선을 고수하기 어려워지면서 전임 윤석열 정부는 중국에 강경한 입장을 보인 반면, 이재명 정부는 중국과 더 적극적인 외교를 하려 한다면서 "이는 워싱턴의 일부 사람들이 보는 것처럼 본격적인 친중(親中) 정책이라기보다는 재균형(re-balancing)에 가깝다"는 시각을 보였습니다.스티븐스 전 대사는 전시작전통제권 전환에 대해 "변화가 있다면 그 변화를 어떻게 관리하느냐가 중요하다. 난 잘 관리될 수 있다고 생각한다. 어쩌면 지금이야말로 알맞은 시기일 수 있다"면서도 "서로의 공약에 대한 신뢰와 확신"이 바탕에 깔려야 한다고 말했습니다.(사진=연합뉴스)