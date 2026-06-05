뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

20년 차 선배에 "징징대지 마"…익명 댓글 단 신입 결국

심우섭 기자
작성 2026.06.05 08:34 조회수
PIP 닫기
대기업 신입사원이 익명 게시판에 남긴 댓글 하나 때문에 신상이 공개되는 일이 있었다고요?

네, 익명이라는 가면 뒤에서 무례한 말을 남겼는데 과거 자신의 흔적 때문에 그 정체가 드러난 건데요.

최근 한 대기업 사내 게시판에는 파운드리 사업부 소속의 수석급 선배 직원이 회사의 발전 방향을 함께 고민해 보자는 취지의 글을 올렸습니다.

그런데 이 글에 한 신입사원이 익명으로 '징징대지 말고 퇴사해라'라는 댓글을 남기면서 논란이 시작됐습니다.

이후 사내 직원들이 과거 게시글 등을 추적한 끝에 A 씨의 신상이 특정된 것으로 전해졌는데요.

온라인에는 A 씨의 사내 메신저 아이디와 전화번호, 학력과 논문 정보까지 공유됐습니다.

조사 결과 A 씨는 올해 입사한 신입사원으로 아직 실무에 투입되기 전이었던 것으로 알려졌습니다.

논란이 커지자 A 씨는 결국 실명으로 사과문을 올렸고 인사팀 면담도 받은 것으로 전해졌는데요.

익명이라는 공간이 타인에게 무례해도 된다는 면죄부를 주는 것은 결코 아니라는 사실을 기억해야겠습니다.

(화면출처 : 온라인 커뮤니티)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
심우섭 기자 사진
심우섭 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지