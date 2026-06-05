뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"의식 잃지 않자 또 먹였다"…친구 노린 20대 충격 범행

심우섭 기자
작성 2026.06.05 08:24 조회수
PIP 닫기
친구 금목걸이를 훔치려고 음료에 수면제까지 탄 20대들이 실형을 선고받았다고요.

네, 금품을 노리고 친구를 범행 대상으로 삼은 것도 충격적인데 생명까지 위험에 빠뜨릴 뻔했던 충격적 사건입니다.

20대 A 씨와 공범들은 평소 1천300만 원에 달하는 고가의 금목걸이를 차고 다니던 친구를 범행 대상으로 삼았습니다.

이들은 술자리에서 피해자의 음료에 향정신성 수면제를 몰래 타 먹였는데요.

하지만 피해자가 쉽게 잠들지 않자 수면제 양을 더 늘려서 한 차례 더 먹이기까지 했습니다.

그럼에도 피해자가 의식을 잃지 않자 결국 금목걸이를 착용해 보겠다며 건네받은 뒤 그대로 달아났는데요.

조사 결과 A 씨는 이 사건 외에도 지인들의 집에서 현금과 귀금속 등 3천만 원 상당의 금품을 훔친 혐의도 받고 있습니다.

재판부는 정량 이상의 수면제를 복용할 경우 심각한 부작용이나 사망 위험까지 있을 수 있는데도 이를 전혀 고려하지 않았다고 지적했는데요.

또, 피해자 수가 여러 명이고 범행 규모도 적지 않다고 판단해서 A 씨에게는 징역 2년, 공범들은 징역형과 집행유예를 각각 선고했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
심우섭 기자 사진
심우섭 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지