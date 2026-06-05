"중학생 아들에 패딩 사줬더니"…부모 마음 찢어진 이유

한 중학교에서 발생한 학교폭력 의혹 사건에 공분이 일고 있다고요?



네, 최근 한 온라인 커뮤니티에 '중학생이 아빠가 사준 패딩을 못 입는 이유'라는 제목의 글과 사진이 올라왔습니다.



글쓴이 A 씨는 중학교에 다니는 아들의 패딩에서 송곳으로 찌른 듯한 구멍 여러 개를 발견했고 이유를 묻는 과정에서 아들이 또래 학생들에게 괴롭힘을 당하고 있다는 사실을 알게 됐습니다.



A 씨는 곧바로 학교에 알렸지만 가해자로 지목된 학생은 피해 학생이 해도 된다고 했다고 주장했고, 학교 측은 양측 진술이 엇갈린다는 이유로 학교폭력 여부 판단을 유보한 것으로 전해졌습니다.



이후 A 씨 측은 사과와 피해 보상을 요구했지만 가해 학생 부모는 우리 아이가 그럴 리 없다며 책임을 부인한 것으로 알려졌는데요.



또, 가해 학생이 '네가 하라고 해서 했지만 미안하다'는 취지의 성의 없는 사과를 전했다고도 합니다.



결국 A 씨는 아들을 위해서 이사까지 결심했다고 하는데요.



학교폭력은 한 사람의 영혼을 괴롭히는 범죄라는 말이 있죠.



한 아이가 어렵게 도움을 요청했을 때 학교가 얼마나 적극적으로 귀 기울이고 보호하느냐가 무엇보다 중요해 보입니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)