헤즈볼라, 이스라엘-레바논 휴전 합의 거부…"점령군 철수해야"

▲ 이스라엘, 레바논 휴전 합의

레바논의 친이란 무장정파 헤즈볼라가 미국의 중재로 이스라엘과 레바논 정부 간에 도출된 휴전 합의안을 거부하며 이스라엘군의 완전한 철수를 요구했습니다.헤즈볼라 수장인 나임 카셈 사무총장은 4일(현지시간) 자체 방송인 알 마나르 TV를 통해 발표된 성명에서 "헤즈볼라 무장대원들을 레바논 남부에서 철수하도록 한 합의안의 요구는 항복과 패배, 그리고 적의 목표 달성을 의미할 뿐"이라며 파렴치한 짓이라고 일갈했습니다.그는 이어 "미국의 이번 발표는 레바논 국민 일부를 전멸시키고 나머지를 노예화하기 위한 로드맵"이라며 "점령이 지속되는 한 저항도 계속될 것"이라고 강조했습니다.카셈 사무총장은 이어 "우리가 관심을 두는 것은 침략의 종식과 휴전, 그리고 이스라엘 점령군의 완전한 철수"라며 "점령이 계속되는 상황에서 저항을 중단하겠다는 약속을 그 누구와도 한 적이 없다"고 강조했습니다.또 "레바논 마을들이 폭격받는 상황이 계속되는 한 이스라엘 북부도 안전하지 않을 것"이라며, 레바논 정부를 향해 이스라엘과의 직접 협상이라는 '촌극'을 끝내라고 촉구했습니다.앞서 이스라엘과 레바논은 전날 미국의 중재로 휴전 이행에 전격 합의했습니다.이번에 합의된 휴전은 레바논 남부 리타니강 이남에서 헤즈볼라의 완전한 공격 중단과 모든 헤즈볼라 대원의 철수를 전제로 합니다.또 양측은 레바논 정부군이 '비국가 행위자'를 배제하고 독점적으로 통제하는 시범 구역을 신속히 조성하기로 합의했습니다.정식 군대가 아닌 헤즈볼라 등이 개입할 수 없는 구역을 만들고 레바논 정부가 해당 영토에 대한 통제권을 행사하겠다는 취지입니다.레바논과 이스라엘 양측은 남은 과제를 해결하고 신뢰를 구축하기 위한 추가 직접 협상에 합의했으며, 포괄적 합의를 위해 오는 22일부터 정치·안보 회담을 재개하기로 했습니다.그러나 레바논 정부군보다 훨씬 강력한 군대를 보유하고 정치권에서도 막강한 영향력을 행사하는 헤즈볼라가 휴전 합의를 거부함에 따라 레바논 평화 정착이 쉽지 않을 전망입니다.이와 관련, 조셉 아운 레바논 대통령은 이번에 합의된 휴전 이행안이 레바논의 포괄적인 휴전을 이룰 마지막 기회라고 밝혔습니다.아운 대통령은 성명을 통해 "레바논에 매우 유리한 핵심 내용들이 포함된 제4차 협상 결과와 성명은 최종적이고 포괄적인 휴전으로 진입할 수 있는 마지막 기회"라며, "(합의에) 긍정적으로 응하지 않을 경우 각 당사자가 책임을 지게 될 것"이라고 말했습니다.아운 대통령은 "특히 헤즈볼라를 포함한 국내 관련 당사자들의 답변이 수렴되는 대로 미국에 레바논의 입장을 전달할 것"이라고 했습니다.현재 레바논 남부에서 이어지고 있는 이스라엘군과 헤즈볼라의 교전은 막바지에 접어든 미국과 이란 간 종전 협상의 최대 복병이 되고 있습니다.양측 간의 무력 충돌은 지난 3월 2일 헤즈볼라가 이란의 편에 서서 참전하면서 시작됐습니다.이후 이스라엘이 수도 베이루트를 포함한 레바논 전역에 맹폭을 가하고, 헤즈볼라에 의한 위협을 제거한다는 명분으로 국경 넘어 남부 지역에 대규모 지상군을 투입하면서 점점 격화했습니다.현재 이스라엘군은 레바논 남부의 광범위한 지역을 장악한 상태에서 점점 작전구역을 북쪽으로 확장하고 있습니다.이란과의 종전 협상이 깨질 것을 우려한 도널드 트럼프 미국 대통령의 만류로 이스라엘은 베이루트 공습 재개 계획을 철회했지만, 레바논 남부에 계속 이스라엘군을 주둔시킨 채 작전을 이어가고 있습니다.