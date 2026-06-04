이란 최고지도자 "전쟁서 패한 적들이 이란 분열 시도"

▲ 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이

이란 최고지도자 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이는 미국과 이스라엘이 군사적으로 실패하자 이란 내부를 분열하려 한다며 단결해야 한다고 촉구했습니다.아야톨라 하메네이는 4일(현지시간) 첫 최고지도자 아야톨라 루홀라 호메이니의 37주기를 맞아 발표한 추모사에서 "사악한 적들(미국·이스라엘)은 군에 있는 우리의 용감한 자녀들과 대결에서 패해 굴욕을 겪고 있다"며 "그러자 적은 하이브리드 전쟁 속에서 계략을 펴고 있다"고 했습니다.그는 "그들이 하이브리드 전쟁에서 집중하는 두 가지는 국민의 회복력 훼손과 공직자의 정세 판단 오류"라며 "적이 사용하는 주된 도구는 의심, 절망, 공포, 불신, 그리고 분열의 씨앗을 뿌리는 것"이라고 비판했습니다.이어 "이런 악의적 의도에 맞서기 위해 모두 굳건한 의지와 통찰을 바탕으로 결속, 상호 신뢰를 유지해야 한다"며 "적과 같은 목소리를 내지 않음으로써 그들의 음흉한 음모를 무력화해야 한다"고 주문했습니다.이 메시지는 추모식이 열린 테헤란 외곽 호메이니 영묘에서 테헤란 금요대예배 인도자인 호자톨레슬람 하즈 알리 아크바리가 대독했으며 국영방송과 인터넷 스트리밍을 통해 생중계됐습니다.(사진=이란 최고지도자실 제공, 연합뉴스)