이스라엘 국방 "휴전 발표했지만, 레바논 내 군사 작전은 계속"

▲ 미국 중재로 마주앉은 이스라엘-레바논 정부 대표

이스라엘 카츠 이스라엘 국방부 장관은 4일(현지시간) 이스라엘과 레바논 간 새로운 휴전 합의가 성사됐지만 당분간 레바논에서 군대를 철수하지 않고 군사 작전을 계속할 것이라고 밝혔습니다.카츠 장관은 성명을 통해 이스라엘군이 레바논 무장 정파 헤즈볼라의 공격으로부터 북부 국경지대 주민을 보호하기 위해 레바논 남부에 설정한 이른바 '완충지대'에 계속 주둔할 것이라고 말했습니다.그는 이어 "지난 3월 전투가 시작된 이후 이스라엘군의 작전으로 고향을 떠나야 했던 수십만 명의 레바논 남부 주민들의 귀환도 허용되지 않을 것"이라고 덧붙였습니다.또 카츠 장관은 이스라엘이 이 지역의 테러 인프라 해체를 계속할 것이라면서 "이스라엘은 지역 사회 및 영토에 대한 공격에 대응해 베이루트를 타격할 수 있는 미국의 지지를 받는 '행동의 자유'를 보유하고 있다"고 주장했습니다.실제로 이스라엘군은 이날도 레바논 남부 지역 주민에게 대피령을 내리고 헤즈볼라의 시설을 타격하고 있다고 밝혔습니다.아비하이 아드라이 이스라엘군 아랍어 대변인은 레바논 남부 주민에게 보낸 경고문에서 "여러분 주변에 있는 헤즈볼라를 겨냥한 레바논 남부의 전투는 계속되고 있다"며 대피를 촉구했습니다.레바논 국영 통신사(NNA)도 이날 오전 남부 지역 여러 곳에 이스라엘군의 폭격이 있었다고 보도했습니다.앞서 이스라엘과 레바논은 미국의 중재로 진행된 회담에서 새로운 휴전안에 합의했습니다.합의에 따라 회담에 참여하지 않은 헤즈볼라는 이스라엘에 대한 모든 공격을 중단하고 레바논 남부 리타니 강 이남 지역에서 대원을 철수해야 합니다.이스라엘은 친이란 무장 정파 헤즈볼라가 지난 3월 초 이란을 지원하기 위해 국경을 넘어 포격을 가하자, 곧바로 헤즈볼라를 소탕하기 위해 레바논 전역을 공습하고 남부에는 대규모 지상군을 투입했습니다.수천 명의 사망자를 내고 100만 명 이상의 피란민을 발생시킨 이번 레바논 분쟁은 이란 전쟁을 종식하기 위한 협상의 최대 걸림돌이 되어 왔습니다.이란 정부는 휴전 대상에 레바논이 포함되지 않는 한 미국과의 그 어떤 평화 협정 체결도 거부해왔습니다.전날 이스라엘과 레바논 간 휴전 합의에 따르면 그동안 헤즈볼라가 이스라엘을 공격해온 레바논 남부에 대한 독점적 통제권은 레바논 정부군이 독점적으로 행사하게 되어 있습니다.이에 대해 헤즈볼라는 아직 공식 입장을 밝히지 않았습니다.이런 가운데 이스라엘 집권 연정 내 대표적인 극우 성향 정치인인 이타마르 벤그비르 국가안보장관은 이번 휴전 합의를 '심각한 실수'라고 규정하면서, 합의 내용을 각료회의 표결에 부쳐야 한다고 주장했습니다.벤그비르 장관은 휴전 합의에도 불구하고 헤즈볼라는 레바논 납부에서 대원들을 철수하지 않을 것이며, 레바논 정규군은 헤즈볼라에게 합의 이행을 강제할 능력이 없다고 지적했습니다.그는 "레바논 정부는 헤즈볼라의 공범이다. 실질적으로 헤즈볼라는 더 강해질 뿐이며, 이스라엘은 헤즈볼라를 패배시키는 대신 그들의 존재 자체를 인정하고 있는 꼴"이라고 주장했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)