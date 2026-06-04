"이란 금전 보상 문제, 종전 MOU 쟁점 부상"

미국과 이란이 종전 양해각서(MOU) 체결을 놓고 기싸움을 벌이고 있는 가운데 이란이 강력하게 희망하는 '금전 보상' 문제가 핵심 쟁점 중 하나로 부상했다고 미국 CNN 방송이 3일(현지시간) 보도했습니다.



협상 관계자들에 따르면 미국과 이란은 금전 보상 지급 시기와 방법 등을 놓고 이견을 좁히지 못하고 있습니다.



이란은 양측이 MOU에 합의하는 즉시 어떤 형태로도 재정적 보상이 있어야 한다고 주장 중입니다.



이와 달리 트럼프 행정부 관리들은 금전적 보상은 MOU 체결 후 진행할 핵 협상 과정에서 협상력을 약화할 수 있다고 우려합니다.



양측이 협의 중인 종전 MOU에는 이란이 핵무기를 추구하지 않겠다는 선언적 약속이 포함된 것으로 알려졌습니다.



이란이 보유한 고농축 우라늄(HEU) 처리 등 기술적 문제들은 후속 협상을 통해 조율한다는 입장입니다.



트럼프 행정부는 최근 이란이 HEU를 포기하기 전까지는 어떠한 재정 지원도 없을 것이라고 여러 차례 못 박고 있습니다.



이날 마코 루비오 미 국무장관은 연방 의회 청문회에서 "핵 프로그램과 직접적으로 관련된 제재는 만약 그들이 우리가 요구하는 사항을 끝까지 통과한다면 논의될 수 있지만 이는 협상의 일부"라며 "협상 초반부에 다뤄지는 것은 아니다"고 강조했습니다.



보상 방법을 놓고도 양측의 주장은 엇갈립니다.



소식통들은 트럼프 대통령이 버락 오바마 행정부 시절의 이란 핵 합의를 의식해 미국이 이란에 직접적으로 자금을 지원하는 어떤 합의에도 서명하지 않겠다는 뜻을 참모들에게 밝혔다고 전했습니다.



이란은 보상 없이는 어떠한 합의에도 동의하지 않을 가능성이 큽니다.



이 때문에 트럼프 대통령의 참모들은 카타르를 비롯한 다른 나라들이 이란에 자금을 지원하는 방안을 마련하기 위해 노력해왔습니다.



미국이 생각하는 또 다른 방안은 이란 동결 자산을 일부 해제하는 대신 인도적 용도로만 사용하도록 제한하는 것입니다.



소식통들은 MOU 체결을 지나 최종 종전 단계 합의까지 이르게 되면 걸프국들이 참여해 수십억 달러의 이란 재건 비용을 대는 투자 펀드 조성 논의도 있었다고 말했습니다.



단 이 펀드가 조성되더라도 미국은 투자하지 않고 자금의 대부분은 걸프 국가들이 조달할 것으로 전망된다고 CNN은 전했습니다.