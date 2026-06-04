제30회 부천국제판타스틱영화제 국제경쟁 부문 11편 공개…독창적인 장르 문법

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제30회 부천국제판타스틱영화제(이하 BIFAN)는 국제경쟁 장편 선정작 11편을 공개했다.'부천 초이스 월드: 장편'은 장르적 상상력과 새로운 영화적 모험을 선보이는 신진 감독들의 장편 작품을 국내 최초로 소개하는 국제경쟁 부문이다. 올해는 한국을 포함한 다양한 국가의 작품들이 초청되어, 세계 주요 영화제에서 주목받은 화제작부터 독창적인 장르 문법과 동시대적 감각이 돋보이는 신작들까지 폭넓게 아우른다.아시아 작품에서는 올해 선댄스영화제에서 화제를 모았던 불안한 청춘의 이야기 '염상'이 선정되었고 일본 호러 '저주의 밈'이 전 세계 최초로 공개된다. 또 필리핀 대중문화 아이콘으로 자리잡은 컬트 만화를 원작으로 한 애니메이션 '자자 자투나'는 퀴어 정체성과 슈퍼히어로 서사를 유쾌하게 결합한 뮤지컬 코미디로 평범한 게이 미용사가 마법의 힘으로 여성 히어로가 되어 벌어지는 이야기를 그린다. 한국·대만 공동제작 'NIKO' 역시 월드 프리미어로 소개되며, 미래의 서울을 배경으로 한 독창적인 세계관 속에서 소녀시대 티파니 영의 인상적인 연기가 돋보인다.이번 국제경쟁에는 해외 영화제에서 화제를 모은 장르영화들이 주목할 만하다. '옵세션'은 작년 토론토영화제 이후 북미 장르 팬들의 뜨거운 관심을 받은 작품으로, 금지된 욕망과 집착이 초자연적 공포로 번져가는 과정을 그린 심리 호러다. '레위기'는 올해 선댄스영화제 미드나잇 섹션의 인기작으로 기독교의 금기와 처벌의 언어를 차용해 신앙과 욕망의 충돌을 퀴어 로맨스와 호러의 결합으로 풀어낸다.특히 올해 칸영화제의 주요 화제작들을 경쟁 부문에서 국내 최초로 선보인다는 점이 눈길을 끈다. 칸 '주목할 만한 시선' 개막작으로 소개된 '미아즈마 캠프에서 생긴 일'은 1980년대 슬래셔 무비의 문법을 퀴어 감수성과 메타 호러로 재해석한 독특한 연출이 돋보이는 작품이다. '변이'는 칸 '미드나잇 스크리닝' 부문 상영작으로, 성과와 경쟁에 내몰린 젊은 세대의 불안과 분노가 신체적 증상으로 표출되는 과정을 바디 호러 장르를 통해 강렬하고 신선하게 풀어낸다.이외에도 스페인 바스크 지방의 신화와 마녀 전설을 바탕으로 운명을 개척하는 여성 서사와 퀴어적 감수성을 웅장한 비주얼로 풀어낸 '가우아'가 상영된다. 핀란드 작품 <나이트본>은 출산 이후 증폭되는 가족의 불안과 공포를 포크 호러와 보디 호러를 결합한 심리 스릴러로, 떠오르는 핀란드 연기파 배우 세이디 하를라와 루퍼트 그린트가 부부로 출연해 강한 연기 호흡을 보여준다. '호쿰'은 전작 '오디티'로 부천에서 화제를 모은 다미안 맥카시 감독의 신작으로 아일랜드 외딴 호텔을 배경으로 민담과 폐쇄 공포를 결합한 음산한 포크 호러를 선보인다.국제경쟁 장편 선정작은 7월 2일부터 7월 12일까지 부천시 일대에서 개최되는 제30회 BIFAN에서 만날 수 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)