버추얼 그룹 플레이브, 데뷔 첫 월드 투어 개최…9월 인천서 포문

버추얼 아이돌 그룹 플레이브(PLAVE)가 데뷔 후 처음으로 월드 투어를 개최하며 글로벌 팬들과 만난다.



플레이브는 4일 공식 SNS를 통해 '2026 플레이브 월드 투어 '킵 잇 매닉'(2026 PLAVE WORLD TOUR 'KEEP IT MANIC')' 티저 포스터를 공개하고 월드 투어 개최 소식을 알렸다.



공개된 포스터는 강렬한 붉은색을 배경으로 깨진 유리를 연상시키는 타이틀 로고를 담아 눈길을 끌었다. 플레이브 특유의 에너지와 새로운 공연 콘셉트를 암시하는 비주얼로 팬들의 기대감을 높였다.



이번 월드 투어는 오는 9월 12일과 13일 인천 공연을 시작으로 본격적인 막을 올린다. 이어 9월 26~27일 일본 가나가와, 10월 3일 대만 가오슝, 10월 10일 태국 방콕, 10월 17일 싱가포르, 10월 24일 대만 타이베이, 10월 31일 마카오를 차례로 찾으며 글로벌 팬들과 만난다. 추가 개최 도시도 추후 공개될 예정이다.



특히 이번 공연은 플레이브가 데뷔 이후 처음 선보이는 월드 투어라는 점에서 의미를 더한다. 앞서 아시아 투어를 통해 글로벌 팬덤의 성장세를 확인한 플레이브는 이번 투어를 통해 활동 영역을 더욱 확장하며 글로벌 아티스트로서의 입지를 다질 전망이다.



플레이브는 지난 4월 발매한 미니 4집 '칼리고 파트 2(Caligo Pt.2)'로 초동 판매량 125만 장을 돌파하며 또 한 번 커리어 하이를 기록했다. 또한 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'과 '빌보드 아티스트 100'에 진입하며 글로벌 영향력을 입증했다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)