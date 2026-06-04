6월 모평, 작년 수능보다 대체로 쉬워…'킬러문항' 없었다

▲ 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가가 열린 4일 대구 동구 청구고등학교에서 고3 수험생들이 시험 준비를 하고 있다

오늘(4일) 치러진 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 6월 모의평가 국어·수학·영어 영역은 지난해 '불수능'보다는 쉬웠던 것으로 평가됐습니다.이른바 '킬러문항'(초고난도)은 없지만 상위권 학생들의 변별력을 확보하기 위한 까다로운 문제들이 포함된 것으로 분석됐습니다.또 입시업체들은 올해 재수생 증가로 수능의 적정 난이도를 맞추기가 쉽지 않을 수 있다고 전망했습니다.EBS현장교사단과 입시업계의 분석을 종합하면 이번 모의평가의 난이도는 대체로 2026학년도 수능과 비슷하거나 쉬웠습니다.EBS현장교사단의 김진석 소명여고 교사는 오늘 정부세종청사에서 열린 브리핑에서 "이번 6월 모의평가의 전체 난도는 작년 수능과 유사하거나 다소 쉬운 수준"이라며 "교육과정을 벗어나는 문항은 확실히 배제했고 작년 치러진 모의평가와 수능 출제의 경향성이 유지됐다"고 설명했습니다.그러면서 "수험생들이 학습 방향성을 정하고 안정적으로 수능을 준비하는 데 도움을 줄 것으로 보인다"고 덧붙였습니다.다만 영역별로 수험생들이 체감하는 난도는 차이가 작지 않았을 것으로 보입니다.작년 수능에서 일부 문항의 난해한 지문으로 수험생에게 애를 먹였던 국어는 이번 모의평가에서 평이하게 출제됐습니다.수학 난이도도 작년 수능과 비슷했다는 게 EBS현장교사단과 입시업체의 분석입니다.그러나 영어 난이도를 두고는 평가가 엇갈렸습니다.EBS현장교사단은 "작년 수능보다 쉽게 출제된 것으로 보인다. 절대평가 기조에 따라 적절하게 출제됐다"고 했는데, 종로학원은 "매우 어려웠던 지난해 본수능 때보다 다소 쉽게 출제했다고 하더라도 수험생 입장에선 상당히 어렵다고 반응했을 것"이라고 평가했습니다.종로학원은 이번 모의평가의 영어 1등급 비율이 3%대로 낮은 수준에 그칠 것으로 예상했습니다.보통 6월 모의평가는 전국 고3은 물론 N수생이 참여하기 때문에 수험생들이 실제 수능에 대비해 자기 수준을 파악하는 데 도움을 줍니다.이번 모의평가에 지원한 졸업생은 역대 최다인 9만 6천931명을 기록했습니다.본수능에서는 '반수생'이 많이 유입되는 만큼 실제 수능에 응시하는 N수생(입시에 2차례 이상 도전하는 수험생)이 16만 명을 넘을 수 있다는 관측도 있습니다.지역의사제 도입에 따른 의대 정원 증가, 올해가 현행 수능 체제의 마지막 해라는 점 등으로 2027학년 입시에 도전하는 N수생이 대거 늘어날 개연성이 크기 때문입니다.임성호 종로학원 대표는 "올해는 재수생 증가 등으로 수능의 적정 난이도 맞추기가 어느 해보다 어려워질 수 있는 상황"이라며 "수험생들은 대입 지원 전략을 위한 수능 점수 예측을 다소 보수적으로 하는 것이 바람직하다"고 조언했습니다.(사진=연합뉴스)